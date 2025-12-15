Фейкова відставка генпрокурора: хто і навіщо атакує Руслана Кравченка

12 грудня в окремих анонімних телеграм-каналах активно почала розганятися хвиля про нібито відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Першим про це написав телеграм-канал "Сніданок Хімери", який пов’язують із журналістом Василем Крутчаком. "Новина" полетіла по десятках інших каналів. Відразу після цього екснардеп Ігор Мосійчук заявив що за атакою може стояти скандальний підприємець часів Порошенка Сеяр Куршутов, який перебуває наразі у Відні. Втім, без наведення жодних доказів чи пояснення мотивів Куршутова. Коментарі вирішили відтворити хронологію подій та знайти зацікавлених осіб, які стояли за інформаційним тиском на ОГП та БЕБ.

Кому вигідна відставка генерального прокурора Руслана Кравченка

Насправді перший пост про псевдо-"відставку" Кравченка з’явився на каналі "Джокер" (який, пов’язують з Куршутовим, але про це нижче) ще в четвер.

При цьому пост виявився недолугим і "не злетів". Ввечері того ж дня канал навіть спробував відсторонитися від теми звільнення генпрокурора, опублікувавши ще один пост.

Уже наступного дня вкид з’явився на каналі "Сніданок Хімери". Проте, виглядає дивним, що таку сенсаційну новину публікує телеграм-канал з 18к підписниками. Ймовірним власником цього каналу може бути Василь Крутчак, котрий тривалий час працював у проєкті "Ісландія" разом із Володимиром Петровим. Багато хто продовжує їх пов’язувати, хоча Крутчак вже не має жодного відношення до Петрова, давно пішов із проєкту. В інтернеті також можна знайти інформацію, що на даний час Крутчак "перебуває в орбіті впливу" Куршутова. – про призначення заступника генпрокурора, натякаючи, що попередній пост також був про це рішення. Але це виглядає непереконливо через різницю у часі між подіями, оскільки про призначення Логачова Кравченко повідомив о 15:17, а пост "Джокера" про "відставку" вийшов на три години раніше. Та й саме призначення було цілком штатним і не заслуговувало на подвійне згадування.





Хто такий Сеяр Куршутов

Сеяр Куршутов – ексчиновник і бізнесмен кримськотатарського походження, який публічно позиціонує себе як інвестор, ресторатор та коментатор економічних подій. Він з’являється в інтерв’ю та ток-шоу, де говорить про митницю, контрабанду й економічну політику України. У відкритих реєстрах можна знайти ФОП Куршутов Сеяр Османович із видами діяльності від ресторанного бізнесу до IT-консалтингу.

Водночас у низці журналістських матеріалів його описують як неформального "куратора митниці", "директора корупційного центру" часів Грановського та фігуранта санкційного списку РНБО 2021 року. Пізніше повідомлялося, що Куршутова вивели з-під санкцій, і він начебто проживає у Відні, а також про можливу наявність у нього російського паспорта та родинного бізнесу в окупованому Криму.

Є багато свідчень про потужний медійний вплив Куршутова. Зокрема,

Куршутов 1.Куршутов з’являвся в програмах та інтерв’ю разом із Юрієм Романенком (зокрема на YouTube-каналі "HVYLIA"). 2. Є твердження, що блогер Денис Кошельник фігурує як один із адміністраторів, "пов’язаних" із проєктами, за якими нібито стоїть Куршутов. 3. Василя Крутчака також пов’язують із Куршутовим (чутки про співпрацю). 4. Дехто вважає, що Куршутов нібито фінансував певні ініціативи, де фігурує Олексій Арестович. Лунали повідомлення, що Куршутов робив це разом з Андрієм Богданом.

Також блогер Yury Bogdanov наприкінці 2024 року пов’язував організацію та проведення заходів Української Всесвітньої Асамблеї у Відні з Куршутовим. Серед публічних учасників – медійні фігури на кшталт Мосійчука, Кості Бондаренка, Карпунцова. Окремої уваги заслуговує телеграм-імперія, до якої може мати відношення Куршутов. І якщо про класичні медіа та блогерів багато писали, то ця тема лишається майже нерозкритою. Точніше – є розслідування про окремі проєкти, але мало хто розуміє, що саме Куршутов може стояти за низкою із них.

Найбільш відоме розслідування – "Джокер Єрмака" від "Громадського". У ньому описано, як телеграм-канал "Джокер" став інструментом політичного впливу, шантажу й вимагання грошей. Бізнес шантажували на сотні тисяч доларів, і відповідні "розцінки" були прямо вказані в шапці каналу. Акцент цього та подальших розслідувань був на Романі Кравці. Втім, він був виконавцем, а мозком та ідеологом проєкту може виявитися саме Куршутов.

До "Джокера" Куршутов певний час контролював канал "Темный рыцарь", де в якості потужного інструмента впливу застосовувалася модель шантажу. А вже на "Джокері" цю модель було реалізовано у промислових масштабах.

Історія питання як Сеяр Куршутов отримав в управління канал "Джокер" дуже цікава. За даними співрозмовників, це могло статися за сприяння окремих посадових осіб-правоохоронців, які використовували канал для "зливів". Разом з цим на каналі використовувалися агресивні тривалі атаки на бізнес з прямим вимаганням грошей. У цій моделі всі ризики були покладені на Кравця, тоді як Куршутова можна охарактеризувати як людину, яка може "лише впливати" на Кравця.

Але через деякий час телеграм-канал "Джокер" було заблоковано. Тоді й була розвинута "друга лінійка" телеграм-каналів. За даними джерел, пан Сеяр побоюється викриття і на прямі запитання співрозмовників, чи має він стосунок до "нових" каналів, активно це заперечує.

Що ж це за канали? Насправді мова про десятки каналів. Ключові з них: "Соросята", MAGA, "Equilibrium". А також – канали з промовистими назвами "Очко Кріппи" та "Очко Олексія Кулеби", які відповідно почали "мочити" і "качати" Максима Кріппу, Олексія Кулебу та Максима Шкіля. Втім, фігуранти, схоже, платити не збиралися і не заплатили. На це вказує той факт, що ведення каналу "Очко Олексія Кулеби" було зупинено, а канал "Очко Кріппи" перейменований у "Карты, деньги, оффшора" і тепер "мочить" уже інших фігурантів. Історія цього каналу показова. Створив його адміністратор каналу "Dubinsky Pro". Тобто, згідно з офіційним позиціонуванням, підозрюваний у держзраді, підсанкційний нардеп Олександр Дубінський. Щоправда, згодом він цей пост чомусь видалив



І це показовий момент. Багато хто не може зрозуміти, як саме Дубінський із СІЗО може активно вести канал. За нашими даними, річ у тім, що він його й не веде. Точніше, курує лише ту частину, що стосується його ув’язнення і кримінальної справи. Адміністратор каналу, як, до речі, й акаунту в X (Twitter), перебуває не в Україні.



Дехто вважає, що Сеяр Куршутов за домовленістю з Олександром Дубінським перераховує його родичці "абонплату" для підтримки існування команди телеграм-каналу "Дубінський PRO" та його "супутників" (співпраця нібито почалася, коли Дубінський переуступив Куршутову телеграм-канал "Темный рыцарь"). В обмін на це права на публікації розподілилися так:

1. Все, що стосується Дубінського та його ув’язнення, – прерогатива самого Дубінського та його сестри. 2. Усі інші публікації про топполітиків, політичну ситуацію, тексти про бізнесменів, маніпуляційні матеріали – прерогатива Сеяра Куршутова. Це дало змогу під брендом "Дубінського" вести певні "інформаційні війни".

Вкрай показово, що всі ці канали – від "Dubinsky Pro" до "Карты, деньги, оффшора" – транслюють контент, який можна вважати антиукраїнським.



Якби це робив лише Дубінський, санкціонований США як учасник російської дезінформаційної мережі, – це виглядало би логічно. Але навіщо це людині, яка спокійно живе у Відні? Найпростіше пояснення – що пан Куршутов може перебувати в орбіті тієї самої мережі.

Атака на генпрокурора. Продовження. У п’ятницю, вже після заяви Кравченка, на каналі Дубінського з’явився пост з образами в стилі "нічого ти мені не зробиш". Очевидно, що в’язень СІЗО навряд чи писав це власноруч.



Варто зазначити, що канал регулярно атакує Кравченка.

Своєю чергою "Карты, деньги, оффшора" звинуватив генпрокурора в тому, що той нібито сам організував скандал із псевдо-"відставкою", аби відвернути увагу від справи БЕБ щодо "Космолоту".

І тут ми підходимо до найцікавішого – ймовірних мотивів Куршутова. Чому він може бути зацікавленим у відставці Кравченка?

Вірогідна відповідь – кримінальна справа №72025001420000026 БЕБ під процесуальним керівництвом ОГП про мільярдні тендери на поставки дронів Силам оборони від компаній, до яких може мати відношення Куршутов: o ТОВ "Коляда КА", ЄДРПОУ 44689618 o ТОВ "ГЕ ТЕХНОЛОДЖІ", ЄДРПОУ 45827158 o ТОВ "Флайтех Україна", ЄДРПОУ 45396725 o ТОВ "ЄВРО ТАННЕЛС", ЄДРПОУ 44751790 o ТОВ "АРЕС", ЄДРПОУ 45587337 тощо.

Втім, це вже тема окремого розслідування.





