Фейковая отставка генпрокурора: кто и зачем атакует Кравченко

12 декабря в отдельных анонимных телеграмм-каналах активно начала разгоняться волна о якобы отставке генпрокурора Руслана Кравченко. Первым об этом написал телеграмм-канал "Завтрак Химеры", связываемый с журналистом Василием Крутчаком. "Новость" полетела по десяткам других каналов. Сразу после этого экснардеп Игорь Мосийчук заявил, что за атакой может стоять находящийся в Вене скандальный предприниматель времен Порошенко Сеяр Куршутов. Впрочем, без приведения каких-либо доказательств или объяснения мотивов Куршутова. Комментарии решили воспроизвести хронологию событий и найти заинтересованных лиц, стоящих за информационным давлением на ОГП и БЭБ.

Информационная атака на генерального прокурора Кравченко

На самом деле первый пост о псевдо-"отставке" Кравченко появился на канале "Джокер" (канал связывают с Куршутовым, но об этом ниже) еще в четверг.

При этом пост оказался бестолковым и "не взлетел". Вечером того же дня канал даже попытался отстраниться от темы увольнения генпрокурора, опубликовав еще один пост.

На следующий день вброс появился на канале "Завтрак Химеры". Однако выглядит странным, что такую сенсационную новость публикует телеграмм-канал с 18к подписчиками. Вероятным владельцем этого канала может быть Василий Крутчак, длительное время работавший в проекте "Исландия" вместе с Владимиром Петровым. Многие продолжают их связывать, хотя Крутчак уже не имеет никакого отношения к Петрову, давно ушел из проекта. В интернете также можно найти информацию, что в настоящее время Крутчак "находится в орбите влияния" Куршутова. – о назначении заместителя генпрокурора, намекая, что предыдущий пост тоже был об этом решении. Но это выглядит неубедительно из-за разницы между событиями, поскольку о назначении Логачева Кравченко сообщил в 15:17, а пост "Джокера" об "отставке" вышел на три часа раньше. Да и само предназначение было вполне штатным и не заслуживало двойного упоминания.





Кто такой Сеяр Куршутов

Сеяр Куршутов – эксчиновник и бизнесмен крымскотатарского происхождения, публично позиционирующий себя как инвестор, ресторатор и комментатор экономических событий. Он появляется в интервью и ток-шоу, где говорит о таможне, контрабанде и экономической политике Украины. В открытых реестрах можно найти ФЛП Куршутов Сеяр Османович с видами деятельности от ресторанного бизнеса до IT-консалтинга.

В то же время в ряде журналистских материалов его описывают как неформального "куратора таможни", "директора коррупционного центра" времен Грановского и фигуранта санкционного списка СНБО 2021 года. Позже сообщалось, что Куршутова вывели из-под санкций и он якобы проживает в Вене, а также о возможном наличии у него российского паспорта и семейного бизнеса в оккупированном Крыму.

Есть много свидетельств о мощном медийном влиянии Куршутова. В частности,

Куршутов 1.Куршутов появлялся в программах и интервью вместе с Юрием Романенко (в частности, на YouTube-канале "HVYLIA"). 2. Есть утверждение, что блоггер Денис Кошельник фигурирует как один из администраторов, связанных с проектами, за которыми якобы стоит Куршутов. 3. Василия Крутчака также связывают с Куршутовым (слухи о сотрудничестве). 4. Некоторые считают, что Куршутов якобы финансировал определенные инициативы, где фигурирует Алексей Арестович. Раздавались сообщения, что Куршутов делал это вместе с Андреем Богданом.

Также блогер Yury Bogdanov в конце 2024 связывал организацию и проведение мероприятий Украинской Всемирной Ассамблеи в Вене с Куршутовым. Среди публичных участников – медийные фигуры типа Мосийчука, Кости Бондаренко, Карпунцова. Отдельного внимания заслуживает телеграмма-империя, к которой может иметь отношение Куршутов. И если о классических медиа и блоггерах много писали, то эта тема остается почти нераскрытой. Точнее – есть расследование об отдельных проектах, но мало кто понимает, что именно Куршутов может стоять за рядом из них.

Наиболее известное расследование – "Джокер Ермака" от "Общественного". В нем описано, как телеграмм-канал "Джокер" стал инструментом политического влияния, шантажа и вымогательства денег. Бизнес шантажировали на сотни тысяч долларов, и соответствующие расценки были прямо указаны в шапке канала. Акцент этого и дальнейших расследований был на Романе Кравце. Впрочем, он был исполнителем, а мозгом и идеологом проекта может оказаться именно Куршутов.

До "Джокера" Куршутов некоторое время контролировал канал "Темный рыцарь", где в качестве мощного инструмента воздействия применялась модель шантажа. А уже на "Джокере" эта модель была реализована в промышленных масштабах.

История вопроса, как Сеяр Куршутов получил в управление канал "Джокер" очень интересна. По данным собеседников, это могло произойти при содействии отдельных должностных лиц-правохранителей, использовавших канал для "ливней". При этом на канале использовались агрессивные длительные атаки на бизнес с прямым вымогательством денег. В этой модели все риски были возложены на Кравца, тогда как Куршутова можно охарактеризовать как человека, который может "влиять" только на Кравца.

Но через некоторое время телеграмма-канал "Джокер" был заблокирован. Тогда и была развита "вторая линейка" телеграмм-каналов. По данным источников, господин Сеяр опасается разоблачения и на прямые вопросы собеседников, имеет ли он отношение к "новым" каналам, активно это отрицает.

Что это за каналы? На самом деле речь идет о десятках каналов. Ключевые из них: "Соросята", MAGA, "Equilibrium". А также каналы с красноречивыми названиями "Очко Криппы" и "Очко Алексея Кулебы", которые соответственно начали "мочить" и "качать" Максима Криппу, Алексея Кулебу и Максима Шкиля. Впрочем, фигуранты, похоже, платить не собирались и не заплатили. На это указывает тот факт, что ведение канала "Очко Алексея Кулебы" было остановлено, а канал "Очко Криппы" переименован в "Карты, деньги, оффшора" и теперь "мочит" уже других фигурантов. История этого канала показательна. Создал его администратор канала Dubinsky Pro. То есть, согласно официальному позиционированию, подозреваемый в госизмене подсанкционный нардеп Александр Дубинский. Правда, впоследствии он этот пост почему-то удалил



И это показательный момент. Многие не могут понять, как именно Дубинский из СИЗО может активно вести канал. По нашим данным, дело в том, что он его и не ведет. Вернее, курирует только ту часть, которая касается его заключения и уголовного дела. Администратор канала, как, кстати, и аккаунта в X (Twitter), находится не в Украине.



Некоторые считают, что Сеяр Куршутов по договоренности с Александром Дубинским перечисляет его родственнице "абонплату" для поддержки существования команды телеграмм-канала "Дубинский PRO" и его "спутников" (сотрудничество якобы началось, когда Дубинский переуступил Куршутову телеграмм-канал "Темный рыцарь"). В обмен на это права на публикации распределились следующим образом:

1. Все, что касается Дубинского и его заключения – прерогатива самого Дубинского и его сестры. 2. Все другие публикации о топполитиках, политической ситуации, тексты о бизнесменах, манипуляционных материалах – прерогатива Сеяра Куршутова. Это позволило под брендом "Дубинского" вести определенные "информационные войны".

Крайне показательно, что все эти каналы – от "Dubinsky Pro" до "Карты, деньги, оффшора" – транслируют контент, который можно считать антиукраинским.



Если бы это делал только Дубинский, санкционированный США как участник российской дезинформационной сети, это выглядело бы логично. Но зачем это человеку, спокойно живущему в Вене? Самое простое объяснение – что господин Куршутов может находиться в орбите той же сети.

Атака на генпрокурора. Продолжение. В пятницу уже после заявления Кравченко на канале Дубинского появился пост с образами в стиле "ничего ты мне не сделаешь". Очевидно, что заключенный в СИЗО вряд ли писал это собственноручно.



Следует отметить, что канал регулярно атакует Кравченко.

В свою очередь Карты, деньги, оффшора обвинил генпрокурора в том, что тот якобы сам организовал скандал с псевдо-отставкой, чтобы отвлечь внимание от дела БЭБ относительно Космолота.

И здесь мы подходим к самому интересному – вероятным мотивам Куршутова. Почему он может быть заинтересован в отставке Кравченко?

Достоверный ответ – уголовное дело №72025001420000026 БЭБ под процессуальным руководством ОГП о миллиардных тендерах на поставки дронов Силам обороны от компаний, к которым может иметь отношение Куршутов: o ООО "Коляда КА", ЕГРПОУ 44689618 o ООО "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ", ЕГРПОУ 45827158 o ООО "Флайтех Украина", ЕГРПОУ 45396725 o ООО "ЕВРО ТАННЕЛС", ЕГРПОУ 44751790 o ООО "АРЕС", ЕГРПОУ 45587337 и т.д.

Впрочем, это уже тема отдельного расследования.