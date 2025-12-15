Фейковая отставка генпрокурора: кто и зачем атакует Кравченко

12 декабря в отдельных анонимных телеграмм-каналах активно начала разгоняться волна о якобы отставке генпрокурора Руслана Кравченко. Первым об этом написал телеграмм-канал "Завтрак Химеры", связываемый с журналистом Василием Крутчаком. "Новость" полетела по десяткам других каналов. Сразу после этого экснардеп Игорь Мосийчук заявил, что за атакой может стоять находящийся в Вене скандальный предприниматель времен Порошенко Сеяр Куршутов. Впрочем, без приведения каких-либо доказательств или объяснения мотивов Куршутова. Комментарии решили воспроизвести хронологию событий и найти заинтересованных лиц, стоящих за информационным давлением на ОГП и БЭБ.
При этом пост оказался бестолковым и "не взлетел". Вечером того же дня канал даже попытался отстраниться от темы увольнения генпрокурора, опубликовав еще один пост.
Кто такой Сеяр Куршутов
Сеяр Куршутов – эксчиновник и бизнесмен крымскотатарского происхождения, публично позиционирующий себя как инвестор, ресторатор и комментатор экономических событий. Он появляется в интервью и ток-шоу, где говорит о таможне, контрабанде и экономической политике Украины. В открытых реестрах можно найти ФЛП Куршутов Сеяр Османович с видами деятельности от ресторанного бизнеса до IT-консалтинга.
В то же время в ряде журналистских материалов его описывают
как неформального "куратора таможни", "директора коррупционного центра" времен Грановского и фигуранта санкционного списка СНБО 2021 года. Позже сообщалось, что Куршутова вывели из-под санкций и он якобы проживает в Вене, а также о возможном наличии у него российского паспорта и семейного бизнеса в оккупированном Крыму.
Есть много свидетельств о мощном медийном влиянии Куршутова. В частности,
1.
Куршутов появлялся
в программах и интервью вместе с Юрием Романенко (в частности, на YouTube-канале "HVYLIA").
2. Есть утверждение, что блоггер Денис Кошельник фигурирует как один из администраторов, связанных с проектами, за которыми якобы стоит Куршутов.
3. Василия Крутчака также связывают с Куршутовым (слухи о сотрудничестве).
4. Некоторые считают, что Куршутов якобы финансировал определенные инициативы, где фигурирует Алексей Арестович. Раздавались сообщения, что Куршутов делал это вместе с Андреем Богданом.
Также блогер Yury Bogdanov в конце 2024 связывал
организацию и проведение мероприятий Украинской Всемирной Ассамблеи в Вене с Куршутовым. Среди публичных участников – медийные фигуры типа Мосийчука, Кости Бондаренко, Карпунцова.
Отдельного внимания заслуживает телеграмма-империя, к которой может иметь отношение Куршутов. И если о классических медиа и блоггерах много писали, то эта тема остается почти нераскрытой. Точнее – есть расследование об отдельных проектах, но мало кто понимает, что именно Куршутов может стоять за рядом из них.
Наиболее известное расследование – "Джокер Ермака"
от "Общественного". В нем описано, как телеграмм-канал "Джокер" стал инструментом политического влияния, шантажа и вымогательства денег. Бизнес шантажировали на сотни тысяч долларов, и соответствующие расценки были прямо указаны в шапке канала. Акцент этого и дальнейших расследований был на Романе Кравце. Впрочем, он был исполнителем, а мозгом и идеологом проекта может оказаться именно Куршутов.
До "Джокера" Куршутов некоторое время контролировал
канал "Темный рыцарь", где в качестве мощного инструмента воздействия применялась модель шантажа. А уже на "Джокере" эта модель была реализована в промышленных масштабах.
История вопроса, как Сеяр Куршутов получил в управление канал "Джокер" очень интересна. По данным собеседников, это могло произойти при содействии отдельных должностных лиц-правохранителей, использовавших канал для "ливней". При этом на канале использовались агрессивные длительные атаки на бизнес с прямым вымогательством денег. В этой модели все риски были возложены на Кравца, тогда как Куршутова можно охарактеризовать как человека, который может "влиять" только на Кравца.
Но через некоторое время телеграмма-канал "Джокер" был заблокирован. Тогда и была развита "вторая линейка" телеграмм-каналов. По данным источников, господин Сеяр опасается разоблачения и на прямые вопросы собеседников, имеет ли он отношение к "новым" каналам, активно это отрицает.
Что это за каналы? На самом деле речь идет о десятках каналов. Ключевые из них: "Соросята", MAGA, "Equilibrium". А также каналы с красноречивыми названиями "Очко Криппы" и "Очко Алексея Кулебы", которые соответственно начали "мочить" и "качать" Максима Криппу, Алексея Кулебу и Максима Шкиля. Впрочем, фигуранты, похоже, платить не собирались и не заплатили. На это указывает тот факт, что ведение канала "Очко Алексея Кулебы" было остановлено, а канал "Очко Криппы" переименован в "Карты, деньги, оффшора" и теперь "мочит" уже других фигурантов. История этого канала показательна. Создал его администратор канала Dubinsky Pro. То есть, согласно официальному позиционированию, подозреваемый в госизмене подсанкционный нардеп Александр Дубинский. Правда, впоследствии он этот пост почему-то удалил
.
И это показательный момент. Многие не могут понять, как именно Дубинский из СИЗО может активно вести канал. По нашим данным, дело в том, что он его и не ведет. Вернее, курирует только ту часть, которая касается его заключения и уголовного дела. Администратор канала, как, кстати, и аккаунта в X (Twitter), находится не в Украине.
Некоторые считают, что Сеяр Куршутов по договоренности с Александром Дубинским перечисляет его родственнице "абонплату" для поддержки существования команды телеграмм-канала "Дубинский PRO" и его "спутников" (сотрудничество якобы началось, когда Дубинский переуступил Куршутову телеграмм-канал "Темный рыцарь"). В обмен на это права на публикации распределились следующим образом:
1. Все, что касается Дубинского и его заключения – прерогатива самого Дубинского и его сестры.
2. Все другие публикации о топполитиках, политической ситуации, тексты о бизнесменах, манипуляционных материалах – прерогатива Сеяра Куршутова. Это позволило под брендом "Дубинского" вести определенные "информационные войны".
Крайне показательно, что все эти каналы – от "Dubinsky Pro" до "Карты, деньги, оффшора" – транслируют контент, который можно считать антиукраинским.
Если бы это делал только Дубинский, санкционированный США как участник российской дезинформационной сети, это выглядело бы логично. Но зачем это человеку, спокойно живущему в Вене? Самое простое объяснение – что господин Куршутов может находиться в орбите той же сети.
Атака на генпрокурора. Продолжение.
В пятницу уже после заявления Кравченко на канале Дубинского появился
пост с образами в стиле "ничего ты мне не сделаешь". Очевидно, что заключенный в СИЗО вряд ли писал это собственноручно.
Следует отметить, что канал регулярно атакует
Кравченко.
В свою очередь Карты, деньги, оффшора обвинил
генпрокурора в том, что тот якобы сам организовал скандал с псевдо-отставкой, чтобы отвлечь внимание от дела БЭБ относительно Космолота.
И здесь мы подходим к самому интересному – вероятным мотивам Куршутова. Почему он может быть заинтересован в отставке Кравченко?
Достоверный ответ – уголовное дело
№72025001420000026 БЭБ под процессуальным руководством ОГП о миллиардных тендерах на поставки дронов Силам обороны от компаний, к которым может иметь отношение Куршутов:
o ООО "Коляда КА", ЕГРПОУ 44689618
o ООО "ГЕ ТЕХНОЛОДЖИ", ЕГРПОУ 45827158
o ООО "Флайтех Украина", ЕГРПОУ 45396725
o ООО "ЕВРО ТАННЕЛС", ЕГРПОУ 44751790
o ООО "АРЕС", ЕГРПОУ 45587337
и т.д.
Впрочем, это уже тема отдельного расследования.