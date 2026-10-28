В ноябре должен возобновиться переговорный трек США, Украины и России по мирному соглашению. Однако в решениях украинской власти могут быть пробелы, непосредственно влияющие на позицию страны.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "Минские соглашения", как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, были плохими, однако имели лучшие условия.

"Зеленский не способен сделать что-то похожее и остановить войну без потери национального суверенитета. Именно поэтому мы не слышим ни о каком плане окончания войны от Зеленского. Именно поэтому мы сегодня заложники того, что мы не за столом, как можно сесть за стол нашей делегации, у которой нет собственного плана окончания войны", — отметил Луценко.

Он напомнил, как Зеленский во время встречи с Трампом попросил главу США поговорить с лидером Китая, чтобы он попросил Путина прекратить войну.

"Это план? Так тогда, конечно, мы не за столом переговоров. И тогда, конечно, Трамп просто идет, к сожалению, пересекает все красные линии, изменяет Украине и начинает договариваться о совместном мегабизнесе с Россией. А мы и на это не готовы ответить", — отметил экс-генпрокурор.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирные переговоры по прекращению войны в Украине должны возобновиться в ноябре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности заморозки войны по линии боевого столкновения. При этом президент исключил возможность территориальных уступок в обмен на мирное соглашение. Также заявил, что Украина не признает временно оккупированные территории российскими. Возможность остановки войны по линии фронта прокомментировали военные.



