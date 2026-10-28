"Зеленский не может остановить войну без потери суверенитета": Луценко назвал главную ошибку президента

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Кречмаровская Наталия
В ноябре должен возобновиться переговорный трек США, Украины и России по мирному соглашению. Однако в решениях украинской власти могут быть пробелы, непосредственно влияющие на позицию страны.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Бывший генпрокурор Юрий Луценко отметил, что "Минские соглашения", как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, были плохими, однако имели лучшие условия.
Он напомнил, как Зеленский во время встречи с Трампом попросил главу США поговорить с лидером Китая, чтобы он попросил Путина прекратить войну.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что мирные переговоры по прекращению войны в Украине должны возобновиться в ноябре. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности заморозки войны по линии боевого столкновения. При этом президент исключил возможность территориальных уступок в обмен на мирное соглашение. Также заявил, что Украина не признает временно оккупированные территории российскими. Возможность остановки войны по линии фронта прокомментировали военные.