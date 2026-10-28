“Зеленський не може зупинити війну без втрати суверенітету”: Луценко назвав головну помилку президента

У листопаді має відновитися переговорний трек США, України та Росії щодо мирної угоди. Однак у рішеннях української влади можуть бути прогалини, що безпосередньо впливають на позицію країни.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній генпрокурор Юрій Луценко зауважив, що “Мінські угоди”, як зазначав президент України Володимир Зеленський, були поганими, однак мали кращі умови.

“Зеленський не здатен зробити щось схоже і зупинити війну без втрати національного суверенітету. Саме тому ми не чуємо ні про який план закінчення війни від Зеленського. Саме тому ми сьогодні заручники того, що ми не за столом, бо як можна сісти за стіл нашій делегації, у якої немає власного плану закінчення війни”, — зазначив Луценко.

Він нагадав, як Зеленський під час зустрічі з Трампом попросив очільника США поговорити з лідером Китаю, щоб він попросив Путіна припинити війну.

“Це план? Так тоді, звичайно, ми не за столом переговорів. І тоді, звичайно, Трамп просто йде, на жаль, перетинає всі червоні лінії, зраджує Україну і починає домовлятися про спільний мегабізнес із Росією. А ми і на це не готові відповісти”, — зазначив ексгенпрокурор.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні мають відновитися у листопаді. Президент України Володимир Зеленський заявив про можливість заморозки війни по лінії бойового зіткнення. При цьому президент відкинув можливість територіальних поступок в обмін на мирну угоду. Також заявив, що Україна не визнає тимчасово окуповані території російськими. Можливість зупинки війни по лінії фронту прокоментували військові.



