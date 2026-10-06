Зачем Гончаренко именно сейчас предложил свой мирный план: может ли это остановить войну

Для того чтобы достичь завершения войны, нам нужно сочетать фактор силы, военное и экономическое давление на врага, с активной и гибкой дипломатией. Поэтому возникает вопрос – зачем тогда Алексей Гончаренко именно сейчас инициировал свой мирный план? На самом деле, ответ на поверхности – он хочет воспользоваться текущей военной, политической и социально-психологической ситуацию в своих интересах. В условиях эскалации воздушной войны часть украинского общества испытывает острый стресс и готова поверить, что уступки России могут способствовать немедленному завершению войны. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Алексей Гончаренко. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Алексей Гончаренко как опытный политик ощущает эти изменения в общественных настроениях, а поскольку он уже давно выступает в роли критика военного положения и деятельности ТЦК, то предполагает, что именно сейчас его "миротворческая" позиция может получить большую поддержку, чем раньше. Он хочет оседлать волну этих настроений и использовать их в своих интересах. Его так называемый мирный план, письмо Виткоффу, Кушнеру и Рубио – это банальный само-пиар.

"Гончаренко хочет забрендировать свой мирный план. Хотя ничего принципиально нового в этом плане нет. Это то же самое, что предлагается американцами, турками, индийцами – постепенная деэскалация войны из-за секторальных перемирий", – отметил эксперт.

По его словам, вторая, и, возможно, главная причина "миротворческой" гиперактивности Алексея Гончаренко состоит в том, что он фактически представляет себя как потенциальный лидер условной "партии мира", того общественного сегмента, который готов к миру на любых, то есть на российских условиях.

Эксперт подытоживает, практическая ценность мирного плана Гончаренко мизерна. Этот план представляет собой компиляцию и повторение того, вокруг чего и так уже происходят попытки начать переговоры. Однако возникает и серьезная проблема. Публичная презентация готовности к выполнению требований России приносит вред и может в определенной степени ослабить переговорные позиции Украины. Если враг видит мандраж и капитулянтские настроения у некоторых наших политиков, то он не пойдет на переговоры, а будет лишь усиливать удары по Украине, а так называемые "миротворческие инициативы" будет использовать для раскола и деморализации украинского общества. А вот дискуссию о путях завершения войны и о нашей переговорной позиции я считаю целесообразной и очень полезной. Нам следует содержательно обсуждать эти вопросы и более реалистично относиться к условиям завершения войны. Общественное мнение в Украине должно быть готово не к идеалистическому сценарию завершения войны, а к сложному и неоднозначному компромиссу, который не будет гарантировать устойчивый мир, но будет крайне необходим для восстановления экономического потенциала, социального тонуса и боеспособности страны.

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