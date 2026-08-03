Вынужденное решение Зеленского изменит все: это полное фиаско президента

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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения – сегодня назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Однако эксперты отмечают, что решение не будет способствовать улучшению работы службы.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак убежден, что назначать на должности нужно специалистов.
По его словам, в службе и сейчас нет активной работы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что налоговая служба будет знать куда и когда перемещаются украинцы за границу. В Интернете появилась информация о подписании соответствующего договора между пограничной и налоговой службами.
Народный депутат Максим Бужанский отметил, что в автоматическом режиме пограничная служба как-то решила по какой-то причине предоставлять данные налоговой о пересечении границы гражданами. По его словам, это фактически слежка.
Политик рассказал, в каких условиях пограничная служба может раскрывать конфиденциальную информацию.