Вынужденное решение Зеленского изменит все: это полное фиаско президента

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения – сегодня назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Однако эксперты отмечают, что решение не будет способствовать улучшению работы службы.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак убежден, что назначать на должности нужно специалистов.

"А если назначать по принципу — куда-то надо пристроить, тогда это будет фиаско, тогда эта история не взлетает... Он был и у Минобороны, и секретарем СНБО, теперь его на службу внешнего развития. Я уверен, что на сотрудников СВР это повлияет демотивационно", — отметил эксперт.

По его словам, в службе и сейчас нет активной работы.

"Скажу, из того, что я знаю — они вообще там просиживают просто штаны, потому что задачи толком не ставятся, активные какие-то мероприятия не проводятся, все больше превращается в бумажную работу. Это по состоянию на сейчас", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что налоговая служба будет знать куда и когда перемещаются украинцы за границу. В Интернете появилась информация о подписании соответствующего договора между пограничной и налоговой службами.

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что в автоматическом режиме пограничная служба как-то решила по какой-то причине предоставлять данные налоговой о пересечении границы гражданами. По его словам, это фактически слежка.

Политик рассказал, в каких условиях пограничная служба может раскрывать конфиденциальную информацию.



