"Власть заберет последнее": кому грозят новые налоги

В Украине могут ввести новые налоги – на этот раз платить придется даже пенсионерам, пытающимся немного подзаработать к небольшой пенсии.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

О новых налогах рассказал народный депутат Дмитрий Разумков. По его словам, придумали, как взыскать деньги с репетиторов, нянь, подрабатывающих на дому или продающих выращенное на собственном огороде. То есть, объяснил, из людей, которые пытаются хоть как-то подзаработать и удержаться на плаву.

"Но почему бы "большим фискалам" не начать с себя и не навести порядок на таможне и в налоговой, а также — в игорном бизнесе, который Гетманцев хочет перетащить снова под контроль своего комитета?! Почему бы не разобраться с коррупцией в кабинетах власти и не проверить государственные закупки и миллиардные расходы на многочисленные пиар-программы?!”, — отметил политик.

По его словам, еще власти следует научиться эффективно использовать те средства, которые уже есть в бюджете. К примеру, не забирать 40 млрд грн по закупке вооружения на популизм, а направить их на ПВО, которая может защитить людей и города от российских ракет и дронов, подчеркнул политик.

Однако, как отметил, гораздо проще взыскать деньги с репетитора, который после основной работы дополнительно зарабатывает. Или с пенсионера, продавшего немного овощей из своего огорода.

"В начале полномасштабной войны украинцам обещали не повышать налоги, а наоборот — создавать условия, чтобы бизнес мог работать. Но мы не только вернулись к довоенным налогам, а получаем новые один за другим", — отметил народный депутат.

Разумков подытожил, что пусть власть сначала наведет порядок на таможне и в налоговой, прекратит коррупцию и научится эффективно использовать бюджетные средства. И тогда, по его словам, исчезнет необходимость придумывать, как еще обобрать украинцев.

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