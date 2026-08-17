“Влада забере останнє”: кому загрожують нові податки

В Україні можуть запровадити нові податки — цього разу платити доведеться навіть пенсіонерам, які намагаються трохи підзаробити до невеликої пенсії.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Про нові податки розповів народний депутат Дмитро Разумков. За його словами, вигадали, як стягнути гроші з репетиторів, нянь, тих, хто підпрацьовує на дому чи продає вирощене на власному городі. Тобто, пояснив, з людей, які намагаються хоч якось підзаробити та втриматися на плаву.

“Але чому б “великим фіскалам” не почати з себе і не навести лад на митниці та в податковій, а також — у гральному бізнесі, який Гетманцев хоче перетягнути знову під контроль свого комітету?! Чому б не розібратися з корупцією у владних кабінетах і не перевірити державні закупівлі та мільярдні витрати на численні піар-програми?!”, — зауважив політик.

За його словами, ще владі варто навчитися ефективно використовувати ті кошти, які вже є в бюджеті. Наприклад, не забирати 40 млрд грн із закупівлі озброєння на популізм, а спрямувати їх на ППО, яка може захистити людей і міста від російських ракет та дронів, наголосив політик.

Однак, як зазначив, набагато простіше стягнути гроші з репетитора, який після основної роботи додатково заробляє. Чи з пенсіонера, який продав трохи овочів зі свого городу.

“На початку повномасштабної війни українцям обіцяли не підвищувати податки, а навпаки — створювати умови, щоб бізнес міг працювати. Натомість ми не лише повернулися до довоєнних податків, а отримуємо нові один за одним”, — зауважив народний депутат.

Разумков підсумував, що нехай влада спочатку наведе лад на митниці та в податковій, припинить корупцію і навчиться ефективно використовувати бюджетні кошти. І тоді, за його словами, зникне потреба вигадувати, як ще обібрати українців.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, кого влада планує відправити на фронт.



