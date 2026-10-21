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Кречмаровская Наталия
Вопрос изготовления украинской баллистики встает все более критично – это возможность бить вглубь России и главное, на чем акцентируют эксперты, – наносить удары по Москве. Однако украинская баллистика пока ожидается. А в Раде интересуются, где прежние разработки и почему их не восстанавливают.
Украинская баллистика. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, как так получилось, что народ, производивший межконтинентальные ракеты "Сатана", проектировал самолет "Мрия" и "Руслан" не может на 5-й год полномасштабной войны произвести (т.е. восстановить) производство баллистических ракет. Он подчеркнул, что даже хуситы в пещерах это смогли сделать.
По его словам, даже не нужно никаких открытий делать. Уточнил, что чертежи все есть на Южмаше и у всех КБ.
Напомним: портал "Комментарии" писал, вопрос украинской баллистики чрезвычайно актуален. Украинцы ждут, когда баллистические ракеты улетят в Москву, однако эксперты относятся к этому скептически. Эксперт Иван Ступак напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал вот-вот украинскую баллистику. Однако россияне уничтожили производство. Впоследствии выпуск баллистики перенесли и отмечалось, что осенью она должна быть.