Вопрос изготовления украинской баллистики встает все более критично – это возможность бить вглубь России и главное, на чем акцентируют эксперты, – наносить удары по Москве. Однако украинская баллистика пока ожидается. А в Раде интересуются, где прежние разработки и почему их не восстанавливают.

Украинская баллистика. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, как так получилось, что народ, производивший межконтинентальные ракеты "Сатана", проектировал самолет "Мрия" и "Руслан" не может на 5-й год полномасштабной войны произвести (т.е. восстановить) производство баллистических ракет. Он подчеркнул, что даже хуситы в пещерах это смогли сделать.

"Закрадывается какое-то у меня мнение, что не народ виноват, а руководство государства. Можно говорить, что математику перестали изучать и поэтому такая ситуация с баллистикой. Не правда. Расцвет украинского айти произошел как раз благодаря сильной математической школе и наличию большого количества технических Университетов. То есть люди есть", — отметил политик.

По его словам, даже не нужно никаких открытий делать. Уточнил, что чертежи все есть на Южмаше и у всех КБ.

"Мы делали баллистические ракеты. Изготавливали. Мы не просто ракеты делали, мы самолеты строили. Такое могут 5-6 стран в мире. Что же произошло? Думаю пошло все не туда, когда господин Миндич у нас начал отвечать за ракетостроение", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, вопрос украинской баллистики чрезвычайно актуален. Украинцы ждут, когда баллистические ракеты улетят в Москву, однако эксперты относятся к этому скептически. Эксперт Иван Ступак напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал вот-вот украинскую баллистику. Однако россияне уничтожили производство. Впоследствии выпуск баллистики перенесли и отмечалось, что осенью она должна быть.