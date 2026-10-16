В Раде хватаются за голову: "инициативы власти переходят все границы"

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Кречмаровская Наталия
В Украине будут пересмотрены нормы бронирования – даже в оборонном секторе не будет возможности 100% бронирования работников. В Раде отреагировали на инициативы.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что мобилизация ребят после школы, сокращение бронирования и отмена отсрочек родителям детей с инвалидностью – инициативы властей переходят все границы.
Он подчеркнул, что украинские военные сегодня отдают здоровье и жизнь на фронте не для того, чтобы их дети в 18 лет оказались рядом с ними в окопах. Они воюют за страну, в которой у их сыновей и дочерей будет будущее, подчеркнул нардеп.
Раскритиковал он и изменение правил бронирования. Оборонные предприятия, по его словам, уже не смогут бронировать 100% работников, от которых зависит производство дронов, оружия, ремонт техники и обеспечение армии. То есть, пояснил политик, сейчас отправят на фронт людей, производящих вооружение.
Также раскритиковал идею лишать отсрочки родителей детей с инвалидностью. Подчеркнул, что такие семьи сталкиваются с большим трудом, им нужно много физических сил, ресурсов и времени. Они нуждаются в дополнительной поддержке государства, а не издевательства, отметил политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о новой тайной задаче по мобилизации.