В Раде хватаются за голову: "инициативы власти переходят все границы"

В Украине будут пересмотрены нормы бронирования – даже в оборонном секторе не будет возможности 100% бронирования работников. В Раде отреагировали на инициативы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков подчеркнул, что мобилизация ребят после школы, сокращение бронирования и отмена отсрочек родителям детей с инвалидностью – инициативы властей переходят все границы.

"В монобольшинстве любят повторять, что вероятность мобилизации женщин — это бред, таких разговоров нет и оппозиция якобы придумывает басни, которых не существует. А как тогда объяснить заявление представительницы "Слуги народа" Безуглой о том, что служить в армии должны все после школы — и парни, и девушки? Это планы власти, озвученные депутатом фракции монобольшинства, представитель Комитета по вопросам международной политики, а до этого – по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки? Может, это тоже назовут выдумками оппозиции? Это видеодоказательства!”, — отметил политик.

Он подчеркнул, что украинские военные сегодня отдают здоровье и жизнь на фронте не для того, чтобы их дети в 18 лет оказались рядом с ними в окопах. Они воюют за страну, в которой у их сыновей и дочерей будет будущее, подчеркнул нардеп.

Раскритиковал он и изменение правил бронирования. Оборонные предприятия, по его словам, уже не смогут бронировать 100% работников, от которых зависит производство дронов, оружия, ремонт техники и обеспечение армии. То есть, пояснил политик, сейчас отправят на фронт людей, производящих вооружение.

"А чем они воевать будут?! И кто следующий? Аграрии, обеспечивающие продовольственную безопасность? Медики, которые лечат раненых и спасают жизнь? Учителя, которые обучают детей и держат образовательную систему?", — заметил парламентарий.

Также раскритиковал идею лишать отсрочки родителей детей с инвалидностью. Подчеркнул, что такие семьи сталкиваются с большим трудом, им нужно много физических сил, ресурсов и времени. Они нуждаются в дополнительной поддержке государства, а не издевательства, отметил политик.

"Откуда власть черпает такие идеи?! Каждая новая инициатива, которая от них отходит, все дальше переходит границы здравого смысла и человеческой морали!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о новой тайной задаче по мобилизации.