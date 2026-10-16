У Раді хапаються за голову: "ініціативи влади переходять усі межі"

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Кречмаровская Наталия
В Україні будуть переглянути норми бронювання — навіть у оборонному секторі не буде можливості 100% бронювання працівників. У Раді відреагували на ініціативи.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що мобілізація хлопців і дівчат після школи, скорочення бронювання і скасування відстрочок батькам дітей з інвалідністю — ініціативи влади переходять усі межі.
Він наголосив, що українські військові сьогодні віддають здоров’я і життя на фронті не для того, щоб їхні діти у 18 років опинилися поруч з ними в окопах. Вони воюють за країну, у якій їхні сини й доньки матимуть майбутнє, підкреслив нардеп.
Розкритикував він і зміну правил бронювання. Оборонні підприємства, за його словами, вже не зможуть зберігати 100% працівників, від яких залежить виробництво дронів, зброї, ремонт техніки та забезпечення армії. Тобто, пояснив політик, зараз відправлять на фронт людей, які виробляють озброєння.
Також розкритикував він ідею позбавляти відстрочки батьків дітей з інвалідністю. Наголосив, що такі родини стикаються з великими труднощами, їм потрібно багато фізичних сил, ресурсів і часу. Вони потребують додаткової підтримки держави, а не знущання, зауважив політик.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про нове таємне завдання по мобілізації.