У Раді хапаються за голову: "ініціативи влади переходять усі межі"

В Україні будуть переглянути норми бронювання — навіть у оборонному секторі не буде можливості 100% бронювання працівників. У Раді відреагували на ініціативи.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков наголосив, що мобілізація хлопців і дівчат після школи, скорочення бронювання і скасування відстрочок батькам дітей з інвалідністю — ініціативи влади переходять усі межі.

“У монобільшості люблять повторювати, що ймовірність мобілізації жінок — це маячня, таких розмов немає і опозиція нібито вигадує байки, яких не існує. А як тоді пояснити заяву представниці “Слуги народу” Безуглої про те, що служити в армії мають усі після школи — і хлопці, і дівчата? Це плани влади, які озвучила депутатка фракції монобільшості, представниця Комітету з питань міжнародної політики, а до цього – з питань національної безпеки, оборони та розвідки? Чи може це теж назвуть вигадками опозиції? То є відеодокази!”, — зауважив політик.

Він наголосив, що українські військові сьогодні віддають здоров’я і життя на фронті не для того, щоб їхні діти у 18 років опинилися поруч з ними в окопах. Вони воюють за країну, у якій їхні сини й доньки матимуть майбутнє, підкреслив нардеп.

Розкритикував він і зміну правил бронювання. Оборонні підприємства, за його словами, вже не зможуть зберігати 100% працівників, від яких залежить виробництво дронів, зброї, ремонт техніки та забезпечення армії. Тобто, пояснив політик, зараз відправлять на фронт людей, які виробляють озброєння.

“А чим вони воювати будуть?! І хто наступний? Аграрії, які забезпечують продовольчу безпеку? Медики, які лікують поранених і рятують життя? Учителі, які навчають дітей і тримають освітню систему?”, — зауважив парламентар.

Також розкритикував він ідею позбавляти відстрочки батьків дітей з інвалідністю. Наголосив, що такі родини стикаються з великими труднощами, їм потрібно багато фізичних сил, ресурсів і часу. Вони потребують додаткової підтримки держави, а не знущання, зауважив політик.

“Звідки влада черпає такі ідеї?! Кожна нова ініціатива, яка від них відходить, все далі переходить межі здорового глузду і людської моралі!”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про нове таємне завдання по мобілізації.