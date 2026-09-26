В ОП отреагировали на слухи о предложении Трампа Зеленскому встретиться с Путиным в Москве

Президент США Дональд Трамп на этой неделе якобы вновь предложил Владимиру Зеленскому отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин вскоре опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным Bloomberg, Зеленский отверг предложение. Источники издания утверждали, что украинского президента раздражает сама постановка вопроса о поездке в Москву, поскольку Киев ранее неоднократно заявлял о невозможности проведения подобных переговоров на условиях России.

Сообщается, что на вопрос журналистов о том, когда Зеленский может приехать в российскую столицу, украинский президент ответил резкой фразой: "На ракете".

На этой неделе Зеленский и глава МИД России Сергей Лавров отдельно встречались с представителями администрации Трампа в Нью-Йорке. Параллельно Вашингтон пытается добиться возобновления переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Одним из обсуждавшихся направлений стало возможное прекращение ударов по энергетическим объектам. По данным Bloomberg, США призывали стороны договориться о взаимном моратории на такие атаки, однако договоренность достигнута не была. Идея прекращения ударов по энергетике также обсуждалась Трампом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

При этом Киев продолжает говорить о возможном продолжении технических переговоров. Зеленский заявил, что они могут пройти в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя конкретная дата пока не определена.

Отдельно обсуждается американская военная помощь Украине. По данным Bloomberg, администрация Трампа пока не определилась с дополнительными поставками средств ПВО этой зимой. Одновременно Вашингтон согласился предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot, однако запуск такого производства ожидается не ранее чем через год.

Сообщение о возможной поездке Зеленского в Москву появилось на фоне решения США пригласить Путина на саммит G20 во Флориде в декабре. Само приглашение уже вызвало критику со стороны ряда европейских политиков.

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