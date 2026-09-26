У ОП відреагували на чутки про пропозицію Трампа Зеленському зустрітися з Путіним у Москві

Президент США Дональд Трамп цього тижня нібито знову запропонував Володимиру Зеленському вирушити до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів. Проте радник президента України Дмитро Литвин незабаром спростував цю інформацію, назвавши її недостовірною.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: сайт Офісу президента України

За даними Bloomberg, Зеленський відкинув пропозицію. Джерела видання стверджували, що українського президента дратує сама постановка питання про поїздку до Москви, оскільки Київ раніше неодноразово заявляв про неможливість проведення переговорів на умовах Росії.

Повідомляється, що на запитання журналістів про те, коли Зеленський може приїхати до російської столиці, український президент відповів різкою фразою: "На ракеті".

Цього тижня Зеленський та глава МЗС Росії Сергій Лавров окремо зустрічалися з представниками адміністрації Трампа у Нью-Йорку. Паралельно Вашингтон намагається домогтися поновлення переговорного процесу між Києвом та Москвою.

Одним із напрямів, що обговорювалися, стало можливе припинення ударів по енергетичних об'єктах. За даними Bloomberg, США закликали сторони домовитися про взаємний мораторій на такі атаки, проте домовленості не було досягнуто. Ідея припинення ударів по енергетиці також обговорювалася Трампом із президентом Франції Емманюелем Макроном.

При цьому Київ продовжує говорити про можливе продовження технічних переговорів. Зеленський заявив, що вони можуть пройти в Об'єднаних Арабських Еміратах, хоча конкретну дату поки що не визначено.

Окремо обговорюється американська військова допомога Україні. За даними Bloomberg, адміністрація Трампа поки не визначилася з додатковими постачаннями коштів ППО цієї зими. Водночас Вашингтон погодився надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, проте запуск такого виробництва очікується не раніше ніж за рік.

Повідомлення про можливу поїздку Зеленського до Москви з'явилося на тлі рішення США запросити Путіна на саміт G20 у Флориді у грудні. Саме запрошення вже викликало критику з боку низки європейських політиків.

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