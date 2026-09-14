logo

BTC/USD

77877

ETH/USD

2511.6

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Украина рискует потерять миллиардную помощь: депутатам установили жесткий дедлайн
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина рискует потерять миллиардную помощь: депутатам установили жесткий дедлайн

Украина рискует потерять 29,5 млрд. долларов. Правительство и G7 потребовали срочно принять 42 решения.

14 сентября 2026, 21:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина может потерять значительную часть международного финансирования в размере 29,5 млрд долларов, если Верховная Рада не успеет вовремя принять необходимые законопроекты. Правительство призвало депутатов ускорить работу и согласовало конкретные сроки для голосований.

Украина рискует потерять миллиардную помощь: депутатам установили жесткий дедлайн

Украина рискует потерять 29,5 млрд долларов помощи

По данным, приведенным в заявлении премьер-министра Украины Сергея Корецкого, ситуация с государственными финансами остается очень сложной. Международная финансовая поддержка необходима Украине для сбалансирования бюджета, обеспечения социальных выплат и, прежде всего, финансирования потребностей сил обороны.

После серии консультаций с парламентариями правительство планирует передать депутатам и профильным комитетам детальный график дедлайнов для каждого решения. Именно от выполнения этих обязательств будет зависеть дальнейшее поступление части средств от международных партнеров. Отдельный список задач должен выполнить Кабинет министров. Речь идет о 42 решениях, необходимых для обеспечения международной финансовой поддержки.

Сначала правительство планировало завершить эту работу до 1 ноября, однако теперь поставило себе более ранний дедлайн — 15 октября. Таким образом, власти стремятся синхронизировать свои действия с графиком парламентских голосований и требованиями международных партнеров.

Как сообщил Корецкий, вопросы финансирования обсудили 14 сентября во время встречи с участием послов стран G7 и Европейского Союза, представителей правительства, Верховной Рады и парламентских комитетов. Участники отметили необходимость согласованной работы всех ветвей власти. Если необходимые решения будут приняты с опозданием, то Украина рискует не получить часть запланированной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед зимой украинцам выплатят почти 20 тысяч гривен: кто может рассчитывать на деньги.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости