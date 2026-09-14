Украина рискует потерять миллиардную помощь: депутатам установили жесткий дедлайн

Украина может потерять значительную часть международного финансирования в размере 29,5 млрд долларов, если Верховная Рада не успеет вовремя принять необходимые законопроекты. Правительство призвало депутатов ускорить работу и согласовало конкретные сроки для голосований.

Украина рискует потерять 29,5 млрд долларов помощи

По данным, приведенным в заявлении премьер-министра Украины Сергея Корецкого, ситуация с государственными финансами остается очень сложной. Международная финансовая поддержка необходима Украине для сбалансирования бюджета, обеспечения социальных выплат и, прежде всего, финансирования потребностей сил обороны.

После серии консультаций с парламентариями правительство планирует передать депутатам и профильным комитетам детальный график дедлайнов для каждого решения. Именно от выполнения этих обязательств будет зависеть дальнейшее поступление части средств от международных партнеров. Отдельный список задач должен выполнить Кабинет министров. Речь идет о 42 решениях, необходимых для обеспечения международной финансовой поддержки.

Сначала правительство планировало завершить эту работу до 1 ноября, однако теперь поставило себе более ранний дедлайн — 15 октября. Таким образом, власти стремятся синхронизировать свои действия с графиком парламентских голосований и требованиями международных партнеров.

Как сообщил Корецкий, вопросы финансирования обсудили 14 сентября во время встречи с участием послов стран G7 и Европейского Союза, представителей правительства, Верховной Рады и парламентских комитетов. Участники отметили необходимость согласованной работы всех ветвей власти. Если необходимые решения будут приняты с опозданием, то Украина рискует не получить часть запланированной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что перед зимой украинцам выплатят почти 20 тысяч гривен: кто может рассчитывать на деньги.