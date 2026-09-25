logo

BTC/USD

83952

ETH/USD

2693.14

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Трамп хочет отправить Зеленского в Москву: СМИ раскрыли деталь разговора
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп хочет отправить Зеленского в Москву: СМИ раскрыли деталь разговора

Издание Bloomberg пишет, что Трамп призвал Зеленского ехать в Москву

25 сентября 2026, 21:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

На этой неделе в ходе проведения Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом. Встреча продолжалась около 40 минут. По официальным данным, стороны обсудили широкий круг вопросов – энергетическое и морское перемирие, антибаллистические ракеты, встречу с Путиным. Однако о некоторых вопросах рассказали СМИ.

Трамп хочет отправить Зеленского в Москву: СМИ раскрыли деталь разговора

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Издание Bloomberg пишет, что президент Дональд Трамп на этой неделе снова призвал Владимира Зеленского поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, несмотря на неоднократные отказы в прошлом, поскольку США стремятся возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией.

"Зеленский отклонил обращение, сделанное во время его встречи с лидером США в Организации Объединенных Наций, а люди, знакомые с позицией украинского президента, сказали, что поднятие Трампом этого вопроса огорчило его", — пишет издание.

Отмечается, что на вопросы журналистов, когда он посетит Москву, Зеленский ответил: "На ракете", а затем выругался.

Белый дом, пишет издание, не ответил на запрос о комментарии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил о возможном завершении войны за 2 месяца. Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов проанализировал слова президента и объяснил, что реально поможет быстро завершить войну и почему этот шанс маловероятен.

В общем, Сазонов объяснил, что мир — это прекращение боевых действий. К нему может привести то, что хотя бы одна из сторон не может дальше вести боевые действия, или не хочет вести боевые действия по разным причинам – тяжело, болезненно и дорого.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-25/trump-asked-zelenskyy-to-meet-putin-in-moscow-for-peace-talks?srnd=homepage-europe
Теги:

Новости

Все новости