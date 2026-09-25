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Трамп хоче відправити Зеленського в Москву: ЗМІ розкрили деталь розмови

Видання Bloomberg пише, що Трамп закликав Зеленського їхати в Москву

25 вересня 2026, 21:06
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Кречмаровская Наталия

Цього тижня в ході проведення Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленский зустрівся з лідером США Дональдом Трампом. Зустріч тривала близько 40 хвилин. За офіційними даними, сторони обговорили широке коло питань — енергетичне та морське перемир’я, антибалістичні ракети, зустріч із Путіним. Однак про деякі питання розповіли ЗМІ.

Трамп хоче відправити Зеленського в Москву: ЗМІ розкрили деталь розмови

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Видання Bloomberg пише, що президент Дональд Трамп цього тижня знову закликав Володимира Зеленського поїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним, попри неодноразові відмови в минулому, оскільки США прагнуть відновити мирні переговори між Україною та Росією.

“Зеленський відхилив звернення, зроблене під час його зустрічі з лідером США в Організації Об'єднаних Націй, а люди, знайомі з позицією українського президента, сказали, що підняття Трампом цього питання його засмутило”, — пише видання. 

Зазначається, що на запитання журналістів, коли він відвідає Москву, Зеленський відповів: “На ракеті”, а потім вилаявся. 

Білий дім, пише видання, не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський днями заявив про можливе завершення війни за 2 місяці. Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов проаналізував слова президента та пояснив, що реально допоможе швидко завершити війну і чому цей шанс малоймовірний. 

Загалом Сазонов пояснив, що мир — це припинення бойових дій. До нього може призвести те, що хоча б одна зі сторін не може далі вести бойові дії, або не хоче вести бойові дії з різних причин — важко, болісно і дорого.



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Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-25/trump-asked-zelenskyy-to-meet-putin-in-moscow-for-peace-talks?srnd=homepage-europe
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