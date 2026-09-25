Трамп хоче відправити Зеленського в Москву: ЗМІ розкрили деталь розмови

Цього тижня в ході проведення Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленский зустрівся з лідером США Дональдом Трампом. Зустріч тривала близько 40 хвилин. За офіційними даними, сторони обговорили широке коло питань — енергетичне та морське перемир’я, антибалістичні ракети, зустріч із Путіним. Однак про деякі питання розповіли ЗМІ.

Зеленський та Трамп. Фото з відкритих джерел

Видання Bloomberg пише, що президент Дональд Трамп цього тижня знову закликав Володимира Зеленського поїхати до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним, попри неодноразові відмови в минулому, оскільки США прагнуть відновити мирні переговори між Україною та Росією.

“Зеленський відхилив звернення, зроблене під час його зустрічі з лідером США в Організації Об'єднаних Націй, а люди, знайомі з позицією українського президента, сказали, що підняття Трампом цього питання його засмутило”, — пише видання.

Зазначається, що на запитання журналістів, коли він відвідає Москву, Зеленський відповів: “На ракеті”, а потім вилаявся.

Білий дім, пише видання, не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський днями заявив про можливе завершення війни за 2 місяці. Військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов проаналізував слова президента та пояснив, що реально допоможе швидко завершити війну і чому цей шанс малоймовірний.

Загалом Сазонов пояснив, що мир — це припинення бойових дій. До нього може призвести те, що хоча б одна зі сторін не може далі вести бойові дії, або не хоче вести бойові дії з різних причин — важко, болісно і дорого.