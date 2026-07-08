Санкционный бумеранг: почему решение по Березе может ударить по самой власти

7 июля президент Владимир Зеленский ввел санкции, которые, в частности, коснулись бывшего народного депутата Борислава Березы. Экснардеп прокомментировал решение с иронией. По вашему мнению, оправдано ли такое решение, учитывая, что экснардеп последовательно критиковал Владимира Зеленского во время войны? Если нет, то какие они могут иметь последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Санкции против Борислава Березы

Мы дискредитируем себя из-за избирательности введения санкций.

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян отметил, что для него абсолютно безотносительно к фамилии Березы абсолютно неприемлем способ использования санкций в отношении граждан Украины.

"Это должен быть крайне исключительный механизм только в тех случаях, когда у Фемиды не смогли дотянуться до кого-то из граждан Украины, а их деятельность наносит непрерывный и несоразмерный ущерб здесь и сейчас. В таком случае санкции могут идти рядом с судебными процессами, но рядом. В нашем же случае, как с Березой, так и в других примерах, санкции становятся механизмом подмен правосудия, при этом не давая реальных доказательств и обоснований вины. Таким образом они создают и усугубляют отрицательный прецедент того, что мы не получаем приговоров по реальным виновникам. И, наоборот, по лицам, не очевидно виновным, потому что нет доказательной базы. То есть мне сложно сказать об обоснованности таких санкций, потому что мы не видим никаких доказательств и объяснений со стороны властей, почему эти санкции введены", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Саакян допускает, что, возможно, данные санкции и обоснованы, но пусть тогда власть покажет обоснование.

Если не показывают ни в суде, ни в мотивационной части санкций эти обоснования, то в таком случае это дискредитирует сам санкционный механизм. И тогда выборочное использование санкций может в целом поднять доверие к санкционному инструменту, как внутри страны, так и, что не менее важно, для мирового сообщества. Потому что исполнение судебных решений обязательно, а санкции держатся исключительно на доверии мотивированности и обоснованности их ведения. Если мы дискредитируем себя из-за избирательности введения санкций, то мы можем как государство понести серьезные репутационные потери на международной арене и упростить жизнь негодяям", – подытожил эксперт.

Практика введения санкций против собственных граждан – не просто абсурдна

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отметила, что к Бориславу Березе можно относиться по-разному. Можно не соглашаться со многими его публикациями, но уровень угрозы национальной безопасности от них – как минимум вопрос дискуссионный.

"Но есть убеждение: государство не должно собственноручно дискредитировать собственные инструменты защиты национальной безопасности. Санкции СНБО призваны обеспечить влияние на иностранное государство, чтобы заставить его изменить внутреннюю или внешнюю политику, но пока сложно понять, на кого именно Украина пытается повлиять, применяя санкции против собственного гражданина, который не скрывается и не находится в розыске. Власть сама дискредитирует украинские санкции и обесценивает их значение. Когда под ограничения подпадают лидеры оппозиционных фракций, бывшие депутаты или оппозиционно настроенные блоггеры, сам термин "подсанкционное лицо" теряет свой первоначальный смысл. Ведь если в одном списке с реальными врагами Украины, буквально убивающими людей и уничтожающими наши города, оказываются банальные политические конкуренты действующей власти, факт попадания туда перестает нести любое негативное содержание", – отметила эксперт.

По ее словам, Европейский Союз уже давно выработал четкий юридический стандарт применения санкций.

"Главное правило – обязанность государства предоставить "точные и конкретные причины, по которым компетентные органы считают, что соответствующее лицо должно быть подвергнуто санкциям". Без этого любые ограничения расцениваются как политическое преследование, а это недопустимо не только для членов ЕС, но и для стран, стремящихся к ним стать. Поэтому практика введения санкций против собственных граждан – еще и без объяснений – не просто абсурдна. Это очевидное препятствие на нашем пути к евроинтеграции. С таким подходом реальных шансов на членство в ЕС не будет ни в 2027 году, как кому бы хотелось, ни когда-либо потом", – подытожила эксперт.

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