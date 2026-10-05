Призвал договориться с Россией: Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность"

Народный депутат Алексей Гончаренко исключен из парламентской фракции "Европейская солидарность". Причиной стали его публичные заявления по поводу возможного завершения войны и переговоров с Россией, которые, по оценке фракции, противоречат ее стратегическим позициям.

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

О решении исключить из фракции Гончаренко "Европейская солидарность" сообщила 5 октября. Во фракции отметили, что внутри политической силы всегда существовали разные мнения и острые дискуссии, однако в этот раз речь идет о принципиальных разногласиях по поводу будущего Украины.

"Публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией Европейской солидарности и ее идеологическими основами", — говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что среди ключевых принципов остаются сильная украинская армия, украинский язык, независимая церковь, курс вступления в Европейский Союз и НАТО. В то же время, там подчеркнули, что компромиссы могут быть частью переговорного процесса, но независимость Украины, ее европейский курс и право самостоятельно определять систему безопасности не могут быть предметом компромисса.

Причиной решения "ЕС" стали заявления Гончаренко от 2 октября. В своих публикациях он призвал искать возможности для договоренностей с Россией.

"Давайте договариваться обо всем на свете", – писал Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко голосует против продолжения мобилизации в Украине

Также "Комментарии" писали, почему заявление о "договорах" с Россией от нардепа Гончаренко повлекло за собой острый спор.