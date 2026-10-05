logo

BTC/USD

85797

ETH/USD

2713.16

USD/UAH

45.06

EUR/UAH

50.48

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Призвал договориться с Россией: Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность"
commentss НОВОСТИ Все новости

Призвал договориться с Россией: Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность"

Алексей Гончаренко был исключен из фракции "Европейская солидарность" из-за разногласий по переговорам с Россией и окончанию войны.

5 октября 2026, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат Алексей Гончаренко исключен из парламентской фракции "Европейская солидарность". Причиной стали его публичные заявления по поводу возможного завершения войны и переговоров с Россией, которые, по оценке фракции, противоречат ее стратегическим позициям.

Призвал договориться с Россией: Гончаренко исключили из фракции "Европейская солидарность"

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

О решении исключить из фракции Гончаренко "Европейская солидарность" сообщила 5 октября. Во фракции отметили, что внутри политической силы всегда существовали разные мнения и острые дискуссии, однако в этот раз речь идет о принципиальных разногласиях по поводу будущего Украины.

"Публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией Европейской солидарности и ее идеологическими основами", — говорится в заявлении.

В партии подчеркнули, что среди ключевых принципов остаются сильная украинская армия, украинский язык, независимая церковь, курс вступления в Европейский Союз и НАТО. В то же время, там подчеркнули, что компромиссы могут быть частью переговорного процесса, но независимость Украины, ее европейский курс и право самостоятельно определять систему безопасности не могут быть предметом компромисса.

Причиной решения "ЕС" стали заявления Гончаренко от 2 октября. В своих публикациях он призвал искать возможности для договоренностей с Россией.

"Давайте договариваться обо всем на свете", – писал Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко голосует против продолжения мобилизации в Украине

Также "Комментарии" писали, почему заявление о "договорах" с Россией от нардепа Гончаренко повлекло за собой острый спор.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officialeurosolidarity/21096
Теги:

Новости

Все новости