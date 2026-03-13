Нардепы теряют терпение: власти снова лечат кризис популизмом

Кречмаровская Наталия
Решение о предоставлении новой денежной помощи, анонсированное президентом Украины Владимиром Зеленским, остро критикуют в Раде.
Верховная Рада.
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил о кешбэке вместо решений. Власти, по его словам, снова лечат кризис популизмом.
Политик сообщил, что вокруг этого возникает много логических вопросов, а именно:
Сколько денег на это заложено?
Откуда они возьмутся, если в бюджете на 2026 такой программы не было?
Почему кешбэк предназначен для потребителей, но никакой поддержки для бизнеса нет? Как будут выживать аграрии во время посевной в условиях рекордного удорожания топлива и как следствие – себестоимости урожая?
Как будет снабжаться армия, которая является крупнейшим потребителем горючего?
Правительство, по словам народного депутата, обещает, что армия и аграрии будут обеспечены горючим. Будем внимательно следить, чтобы эти слова не остались просто обещаниями. В то же время, объяснил политик, Кабмин прогнозирует, что запасов топлива в стране хватит на 3-6 недель, а дальше – "будем смотреть по ситуации".
Напомним: портал "Комментарии" писал, к чему, по мнению народных депутатов, могут привести "простые решения" власти.