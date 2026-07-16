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Над новым Кабмином нависла тень Ермака: украинцев предупредили о страшных рисках

Политолог Вадим Денисенко считает, что новый Кабмин стартовал без четкой стратегии, на фоне кадровых конфликтов и споров вокруг Минобороны

16 июля 2026, 17:55
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Клименко Елена

Новый Кабмин еще не приступил к полноценной работе, но уже столкнулся с рядом рисков. Такую оценку дал политолог Вадим Денисенко, комментируя первые кадровые решения после смены правительства.

Над новым Кабмином нависла тень Ермака: украинцев предупредили о страшных рисках

Фото: из открытых источников

По его мнению, власти ошиблись, объясняя смену премьера необходимостью подготовки к отопительному сезону.

"Корецкий — не тот человек, который спасет нас зимой. К сожалению, это неправда", – заявил Денисенко.

Он подчеркнул, что главным фактором останутся российские удары по энергетике, а не смена руководства правительства.

Еще одной проблемой эксперт назвал отсутствие четкой программы действий.

"Никакой магистральной идеи, под которую создается это правительство, не существует", — отметил политолог.

Отдельно Денисенко прокомментировал ситуацию в Минобороны. По его мнению, больше всего вопросов вызывает не отставка Михаила Федорова, а кандидатура его преемника.

"Если бы вместо Федорова был предложен авторитетный военный, все пошло бы совсем по другому сценарию", – считает он.

Также политолог обратил внимание на разговоры об усилении влияния руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Фактор Ермака будет еще играть свою важную роль", – подытожил Денисенко.

По его словам, из-за слабой коммуникации и отсутствия понятной стратегии новое правительство оказалось под волной критики еще до начала своей работы.

Портал "Комментарии" уже писал, что возможная отставка министра обороны Михаила Федорова стала показателем зрелости украинского гражданского общества. Такое мнение высказал российский социолог и публицист Игорь Эйдман.



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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0Pu2tnbtQHDqf8iFYrLXWAf1k5jdfWAtg8KiYXP6VYFTx4Y4VaUxWGd7tZsiKEJa7l
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