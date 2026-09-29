Киев станет чрезвычайно опасным: что заставит Раду пойти на крайние меры

В сети интернет все чаще появляются предположения о возможном переезде Верховной Рады в более безопасный город. Постоянные атаки на Киев и воздушные тревоги прерывают работу парламентариев. В настоящее время руководство ВРУ заявило, что Рада остается в Киеве и есть необходимые условия для работы. При этом искусственный интеллект отмечает, что не стоит исключать крайние меры и рассказал, когда они возможны, и как отреагируют киевляне.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

По мнению ChatGPT, сами по себе обстрелы Киева не станут достаточной причиной для переезда. Переломным моментом может стать ситуация, когда атаки начнут системно парализовать работу парламента.

Модель ИИ обращает внимание на нынешнюю позицию Стефанчука: депутаты должны работать на Грушевского даже во время воздушных тревог, а в парламенте есть укрытие, приспособленное для продолжения работы и голосования.

В то же время, по оценке ChatGPT, если удары по столице станут настолько регулярными, что даже укрытие уже не позволит нормально работать, властям придется искать резервную площадку.

Реакция киевлян, по мнению чат-бота, будет неоднозначной. Часть горожан воспримет переезд как необходимую меру безопасности. Остальные могут увидеть в нем символ того, что столица уже непригодна для полноценной работы государственных институций. Именно это, считает ChatGPT, может вызвать наибольшее негодование.

Чат-бот Grok исходит из того, что сейчас официальная позиция остается неизменной: Рада работает в Киеве, а слухи о перенесении во Львов Стефанчук назвал мифами.

По версии модели ИИ, переезд возможен только в крайних обстоятельствах. Речь идет о физической опасности для здания парламента – прямых попаданий, разрушения укрытий – или ситуации, когда Киев окажется под угрозой полноценных боевых действий.

То есть одного очередного обстрела, по мнению Grok, недостаточно. Идет речь о моменте, когда работать в столице станет реально невозможно.

Относительно реакции киевлян, Grok прогнозирует болезненное восприятие. Для части людей парламент в центре Киева является символом того, что государство продолжает работать. Поэтому его переезд может быть воспринят как сигнал о более серьезной ситуации, чем сообщается публично.

Чат-бот DeepSeek также отмечает, что официального решения об эвакуации Рады нет. В то же время, обращает внимание на сам факт подготовки сценария на случай физического уничтожения здания парламента.

Главное условие переезда DeepSeek называет не просто опасность, а физическую невозможность работать в Киеве. Среди возможных причин – разрушенное здание, отсутствие укрытий или парализованная логистика.

Реакцию киевлян бот прогнозирует как горькую. Он связывает его с возможным ощущением двойных стандартов: пока для депутатов создается защищенное место работы, обычные жители столицы вынуждены самостоятельно готовиться к сложным условиям.

В заключении все три чат-бота сходятся в одном: пока оснований говорить о фактическом переезде Рады нет, а ключевой границей станет не сам факт обстрелов, а физическая невозможность парламента работать в Киеве.

Различаются акценты. ChatGPT говорит прежде всего о параличе работы, Grok — о критической опасности для здания и столицы, а DeepSeek — о физическом уничтожении парламента, укрытий или логистике. Реакцию киевлян все оценивают как преимущественно болезненную, но объясняют ее разными причинами.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто больше всего боится завершения войны в Украине, по версии ИИ.



