Гончаренко наговорил лишнего: эксперт указал на ловушку, в которую попал нардеп

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Кречмаровская Наталия
Заявление народного депутата Алексея Гончаренко повлекло за собой острые дискуссии. Политика уже исключили из фракции "ЕС" и внесли в базу "Миротворец", однако, как отмечают эксперты, последствия заявления могут быть значительно серьезнее.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний обратил внимание на два достаточно подозрительных момента в заявлении политика.
По его словам, если провести хорошую филологическую экспертизу, то у Гончаренко может быть очень большие неприятности.
По его словам, дискуссия с Россией, которую предлагает Гончаренко, невозможна, ведь Россия не намерена договариваться.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам экспертов, Россия изменила планы по Украине и теперь желает полного ее уничтожения. Народная депутат Марьяна Безуглая убеждена, что россияне по-прежнему были настроены на уничтожение украинской нации.
По ее словам, противник перешел на новый этап. Было несколько этапов – начало полномасштабного вторжения, первый месяц, яркий этап, объяснила Безуглая. По словам нардепки, россияне планировали захватить украинцев быстро, однако, получив сопротивление, изменили стратегию.