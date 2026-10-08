Гончаренко наговорил лишнего: эксперт указал на ловушку, в которую попал нардеп

Заявление народного депутата Алексея Гончаренко повлекло за собой острые дискуссии. Политика уже исключили из фракции "ЕС" и внесли в базу "Миротворец", однако, как отмечают эксперты, последствия заявления могут быть значительно серьезнее.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний обратил внимание на два достаточно подозрительных момента в заявлении политика.

"Он повторил этот фейк россиян, что мы с россиянами договорились в Стамбуле отойти. Это же ложь. Они бежали. Вторая была такая хитроватая языковая конструкция. О взаимном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре — по школам, больницам. А что мы бьем по школам, по больницам или по чему-то другому? То есть, фактически это обвинение Украины в том, чего не существует. Далее Украина и Россия становятся на одну доску в данном случае”, — отметил эксперт.

По его словам, если провести хорошую филологическую экспертизу, то у Гончаренко может быть очень большие неприятности.

"Это фактически обвинение в том, что Украина этого не делала", — подытожил Загородний.

По его словам, дискуссия с Россией, которую предлагает Гончаренко, невозможна, ведь Россия не намерена договариваться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам экспертов, Россия изменила планы по Украине и теперь желает полного ее уничтожения. Народная депутат Марьяна Безуглая убеждена, что россияне по-прежнему были настроены на уничтожение украинской нации.

По ее словам, противник перешел на новый этап. Было несколько этапов – начало полномасштабного вторжения, первый месяц, яркий этап, объяснила Безуглая. По словам нардепки, россияне планировали захватить украинцев быстро, однако, получив сопротивление, изменили стратегию.



