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Гончаренко наговорив зайвого: експерт вказав на пастку, в яку потрапив нардеп

Експерт Загородній вказав на сумнівні моменти в заяві Гончаренка про шлях до миру

8 жовтня 2026, 18:49
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Кречмаровская Наталия

Заява народного депутата Олексія Гончаренка спричинила гострі дискусії. Політика уже виключили із фракції “ЄС” та внесли в базу “Миротворець” однак, як зазначають експерти, наслідки заяви можуть бути значно серйознішими. 

Гончаренко наговорив зайвого: експерт вказав на пастку, в яку потрапив нардеп

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній звернув увагу на два досить підозрілі моменти у заяві політика. 

“Він повторив цей фейк росіян, що ми з росіянами домовились у Стамбулі відійти. Це ж брехня. Вони драпанули. Друга була така хитрувата мовна конструкція. Про взаємне припинення ударів по цивільній інфраструктурі — по школах, лікарнях. А ми що б'ємо по школах, по лікарнях чи по чомусь іншому? Тобто фактично це обвинувачення України в тому, чого не існує. Далі Україна та Росія стають на одну дошку в даного випадку”, — зауважив експерт.

За його словами, якщо провести гарну філологічну експертизу, то Гончаренко може мати дуже великі неприємності.

“Це фактично звинувачення в тому, що Україна цього не робила”, — підсумував Загородній.

За його словами, дискусія з Росією, яку пропонує Гончаренко, неможлива, адже Росія не має наміру домовлятися. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експертів, Росія змінила плани по Україні і тепер бажає повного її знищення. Народна депутатка Мар’яна Безугла переконана, що росіяни і раніше були налаштовані на знищення української нації. 

За її словами, ворог перейшов на новий етап. Було кілька етапів — початок повномасштабного вторгнення, перший місяць, яскравий етап, пояснила Безугла. За словами нардепки, росіяни планували захопити українців швидко, однак отримавши спротив, змінили стратегію. 




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=G328Tcs--uc
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