Гончаренко наговорив зайвого: експерт вказав на пастку, в яку потрапив нардеп

Заява народного депутата Олексія Гончаренка спричинила гострі дискусії. Політика уже виключили із фракції “ЄС” та внесли в базу “Миротворець” однак, як зазначають експерти, наслідки заяви можуть бути значно серйознішими.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній звернув увагу на два досить підозрілі моменти у заяві політика.

“Він повторив цей фейк росіян, що ми з росіянами домовились у Стамбулі відійти. Це ж брехня. Вони драпанули. Друга була така хитрувата мовна конструкція. Про взаємне припинення ударів по цивільній інфраструктурі — по школах, лікарнях. А ми що б'ємо по школах, по лікарнях чи по чомусь іншому? Тобто фактично це обвинувачення України в тому, чого не існує. Далі Україна та Росія стають на одну дошку в даного випадку”, — зауважив експерт.

За його словами, якщо провести гарну філологічну експертизу, то Гончаренко може мати дуже великі неприємності.

“Це фактично звинувачення в тому, що Україна цього не робила”, — підсумував Загородній.

За його словами, дискусія з Росією, яку пропонує Гончаренко, неможлива, адже Росія не має наміру домовлятися.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експертів, Росія змінила плани по Україні і тепер бажає повного її знищення. Народна депутатка Мар’яна Безугла переконана, що росіяни і раніше були налаштовані на знищення української нації.

За її словами, ворог перейшов на новий етап. Було кілька етапів — початок повномасштабного вторгнення, перший місяць, яскравий етап, пояснила Безугла. За словами нардепки, росіяни планували захопити українців швидко, однак отримавши спротив, змінили стратегію.



