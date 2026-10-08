Гончаренко наговорив зайвого: експерт вказав на пастку, в яку потрапив нардеп

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Кречмаровская Наталия
Заява народного депутата Олексія Гончаренка спричинила гострі дискусії. Політика уже виключили із фракції “ЄС” та внесли в базу “Миротворець” однак, як зазначають експерти, наслідки заяви можуть бути значно серйознішими.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній звернув увагу на два досить підозрілі моменти у заяві політика.
За його словами, якщо провести гарну філологічну експертизу, то Гончаренко може мати дуже великі неприємності.
За його словами, дискусія з Росією, яку пропонує Гончаренко, неможлива, адже Росія не має наміру домовлятися.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами експертів, Росія змінила плани по Україні і тепер бажає повного її знищення. Народна депутатка Мар’яна Безугла переконана, що росіяни і раніше були налаштовані на знищення української нації.
За її словами, ворог перейшов на новий етап. Було кілька етапів — початок повномасштабного вторгнення, перший місяць, яскравий етап, пояснила Безугла. За словами нардепки, росіяни планували захопити українців швидко, однак отримавши спротив, змінили стратегію.