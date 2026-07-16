"Этого нельзя допускать": Федоров удивил правдой о страшной ошибке в должности у Минобороны

Министр обороны Михаил Федоров признал, что одним из самых больших просчетов во время его работы в должности стала недостаточная коммуникация с обществом перед запуском первого этапа трансформации украинской армии. По его мнению, отсутствие широкого обсуждения предложенных изменений негативно повлияло на восприятие реформ. Об этом он заявил во время брифинга.

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Федоров отметил, что команда Минобороны допустила серьезную ошибку, не привлекая к обсуждению представителей общественности, народных депутатов, экспертов и военных перед презентацией новых подходов к реформированию войска и контрактной системы.

"Мы совершили ошибку, которую нельзя повторять. Перед первым этапом трансформации армии нужно было открыто поговорить с украинским обществом", – подчеркнул он.

По словам министра, грядущие изменения в сфере мобилизации должны происходить максимально прозрачно. Он убежден, что любой последующий руководитель оборонного ведомства должен прежде всего представить обществу свое видение реформ, провести широкие консультации с экспертной средой, военными и народными депутатами.

Кроме того, Федоров считает необходимым организовать отдельную встречу с руководителями территориальных центров комплектования и представителями Национальной полиции, чтобы выработать новый формат взаимодействия государства и общества в вопросах мобилизации.

"Речь идет не только о реформе ТЦК. В первую очередь, нужно честно объяснить людям, куда мы двигаемся, какими будут изменения и почему они необходимы", – отметил министр.

Он подчеркнул, что именно открытый диалог с гражданами должен стать основой любых дальнейших реформ в секторе обороны во избежание недоразумений и недоверия.

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