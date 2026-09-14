Что делать, чтобы бегство генпрокуроров прекратилось: эксперт назвал выход

Многие сейчас задаются вопросом: что делать с бежавшим генпрокурором? Ответ на этот вопрос находится на поверхности: прежде всего, нужно исправить систему назначения генпрокурора, чтобы такого не произошло снова. Ибо убежит и следующий. Об этом рассказал общественный деятель, предприниматель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что эпоха "100% моего человека" должна завершиться. Прозрачное назначение генпрокурора нужно нам как основа для верховенства права, а также это наше обязательство перед европейскими партнерами, без поддержки которых мы сейчас не могли бы держаться.

"Нужно как можно быстрее рассмотреть и принять законопроект 15343 об усилении независимости должности Генерального прокурора", – отмечает Валерий Пекарь.

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский поставил точку в вопросе генпрокурора Кравченко: к какому решению призвал Раду.

Также "Комментарии" писали – народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев может стать следующим генеральным прокурором Украины. Его кандидатуру рассматривают на этот пост после заявления Руслана Кравченко об отставке. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в политических кругах.

Гетманцев был избран в Верховную Раду IX созыва по списку партии "Слуга народа" под №20. В настоящее время он возглавляет парламентский Комитет по финансам, налоговой и таможенной политике. Как отмечает движение "Честно", в 2017 году политик также принимал участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда. Кроме того, он профессор кафедры финансового права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.