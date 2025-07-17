Зеленский внес в Раду представление на назначение нового премьера: детали

В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Telegram подтвердил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

"В ВРУ поступило представление президента Украины о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины", – отметил нардеп.

По его информации, утром 17 июля комитет по вопросам организации государственной власти должен оперативно рассмотреть представление.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла решение об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, возглавлявшего правительство с 2020 года. Его увольнение поддержали 261 народный депутат, ни один не выступил против. С увольнением премьер-министра правительство запустило процесс перестановки в Кабмине. Что теперь будет происходить дальше.

В Украине действует смешанная система, при которой коалиция назначает премьер-министра, которого президент подает на голосование в Верховную Раду, где его должен утвердить парламент. Затем премьер-министр предлагает отдельных министров, которые также нуждаются в утверждении в ВР, где доминирует партия "Слуга народа".

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