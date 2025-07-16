Верховная Рада уволила премьер-министра Украины: что будет дальше

16 июля Верховная Рада приняла решение об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, возглавлявшего правительство с 2020 года. Его увольнение поддержали 261 народный депутат, ни один не выступил против. С увольнением премьер-министра правительство запустило процесс перестановки в Кабмине. Что теперь будет происходить дальше.

Юлия Свириденко. Фото из открытых источников

В Украине действует смешанная система, при которой коалиция назначает премьер-министра, которого президент подает на голосование в Верховную Раду, где его должен утвердить парламент. Затем премьер-министр предлагает отдельных министров, которые также нуждаются в утверждении в ВР, где доминирует партия "Слуга народа".

Ожидается, что 17 июля парламент рассмотрит состав нового Кабинета Министров, возглавлять который, вероятно, будет нынешний первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

Согласно прогнозу нардепа Ярослава Железняка, в обновленном Кабмине могут произойти следующие изменения:

— Юлия Свириденко – новая премьер-министр;

— Михаил Федоров – первый вице-премьер и министр цифровой трансформации;

— Алексей Соболев – возглавит объединенное министерство ресурсов (экономика, агро и экология);

— Тарас Качка – станет вице-премьером по вопросам евроинтеграции, вместо Ольги Стефанишиной, которую могут назначить послом в ЕС;

— Герман Галущенко – возглавит Минюст;

— Светлана Гринчук – станет министершей энергетики вместо Галущенко;

— Оксана Жолнович – теряет должность министерши соцполитики, ее заменит Денис Улютин;

— Алексей Чернышев – может быть уволен, а его министерство реорганизуют;

— Николай Точицкий – покидает пост министра культуры.

Другие министры, возможно, сохранят свои должности.

15 июля во время встречи со Свириденко и Федоровым Владимир Зеленский озвучил список задач, которые будут стоять перед новым Кабмином в ближайшие шесть месяцев. Среди основных оказались масштабное наращивание производства вооружений в Украине, полная контрактная поддержка дроновой программы для ВСУ, глубокая дерегуляция экономики, активизация социальной поддержки населения, реализация реформ и модернизационных проектов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о возможном новом премьере Украины Юлии Свириденко.

Также "Комментарии" писали, что Безугла упрекнула Зеленского из-за Свириденко.