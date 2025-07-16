Верховная Рада уволила премьер-министра Украины: что будет дальше

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Slava Kot
16 июля Верховная Рада приняла решение об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля, возглавлявшего правительство с 2020 года. Его увольнение поддержали 261 народный депутат, ни один не выступил против. С увольнением премьер-министра правительство запустило процесс перестановки в Кабмине. Что теперь будет происходить дальше.
Юлия Свириденко. Фото из открытых источников
В Украине действует смешанная система, при которой коалиция назначает премьер-министра, которого президент подает на голосование в Верховную Раду, где его должен утвердить парламент. Затем премьер-министр предлагает отдельных министров, которые также нуждаются в утверждении в ВР, где доминирует партия "Слуга народа".
Ожидается, что 17 июля парламент рассмотрит состав нового Кабинета Министров, возглавлять который, вероятно, будет нынешний первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.
Согласно прогнозу нардепа Ярослава Железняка, в обновленном Кабмине могут произойти следующие изменения:
Другие министры, возможно, сохранят свои должности.
15 июля во время встречи со Свириденко и Федоровым Владимир Зеленский озвучил список задач, которые будут стоять перед новым Кабмином в ближайшие шесть месяцев. Среди основных оказались масштабное наращивание производства вооружений в Украине, полная контрактная поддержка дроновой программы для ВСУ, глубокая дерегуляция экономики, активизация социальной поддержки населения, реализация реформ и модернизационных проектов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что известно о возможном новом премьере Украины Юлии Свириденко.
Также "Комментарии" писали, что Безугла упрекнула Зеленского из-за Свириденко.