Зеленский таки определился с будущей должностью экс-министра обороны Умерова

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в указе, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

До назначения Умерова секретарем СНБО был Александр Литвиненко, которого президент Владимир Зеленский назначил 26 марта прошлого года. До того он возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. А в период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Рустем Умеров рассматривается президентом, как кандидат на должность посла в США. Но позже стало ясно, что Зеленский решил отправить послом бывшего вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину.

Читайте также на портале "Комментарии" — до сих пор у общества возникает вопрос – зачем сменили правительство в Украине? По словам президента Владимира Зеленского, это нужно было сделать, потому что министру обороны Рустему Умерову нужно было срочно ехать выполнять важную миссию в качестве посла Украины в США. Поскольку Министерство обороны является реципиентом большинства бюджета, нужно было по мнению президента сменить Кабмин. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

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