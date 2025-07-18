logo

BTC/USD

120442

ETH/USD

3659.33

USD/UAH

41.87

EUR/UAH

48.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Зеленский таки определился с будущей должностью экс-министра обороны Умерова
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский таки определился с будущей должностью экс-министра обороны Умерова

Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО

18 июля 2025, 10:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. До этого он возглавлял Министерство обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в указе, подписанном президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский таки определился с будущей должностью экс-министра обороны Умерова

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

До назначения Умерова секретарем СНБО был Александр Литвиненко, которого президент Владимир Зеленский назначил 26 марта прошлого года. До того он возглавлял Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. А в период с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.                                                                                                                                            

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что Рустем Умеров рассматривается президентом, как кандидат на должность посла в США. Но позже стало ясно, что Зеленский решил отправить послом бывшего вице-премьера по вопросам евроинтеграции Ольгу Стефанишину.

Читайте также на портале "Комментарии" — до сих пор у общества возникает вопрос – зачем сменили правительство в Украине? По словам президента Владимира Зеленского, это нужно было сделать, потому что министру обороны Рустему Умерову нужно было срочно ехать выполнять важную миссию в качестве посла Украины в США. Поскольку Министерство обороны является реципиентом большинства бюджета, нужно было по мнению президента сменить Кабмин. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Также издание "Комментарии" сообщало – что изменится в Украине после обновления правительства: о чем говорит его состав.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/documents/4962025-55709
Теги:

Новости

Все новости