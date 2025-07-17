Умерова решили не отсылать в США: где трудоустроят экс-министра обороны

Бывший министр обороны Рустем Умеров больше не рассматривается как кандидат на должность посла в США, как это ранее анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом пишет "УП", ссылаясь на собеседников в команде президента, Верховной Раде и Кабмине.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Отмечается, что новой кандидатурой на пост посла Украины в Вашингтоне является бывший вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

На время согласования кандидатуры американской стороной Стефанишину назначили в Офисе президента представителем президента по вопросам США.

Какую должность в будущем займет Умеров, пока неизвестно. По словам собеседников, рассматривается вариант назначения его секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Нынешнего секретаря Александра Литвиненко рассматривают на должность посла в Сербии.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский заявил, что Ольга Стефанишина станет новым послом Украины в США. Пока продолжаются необходимые процедуры Стефанишина будет выполнять роль спецпредставителя президента Украины в Соединенных Штатах.

Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной на новую должность спецпредставителя в США.

"Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на пост Посла Украины в Соединенных Штатах", — заявил Зеленский.



