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Зеленский рассказал, какие задачи ставит перед Умеровым на новой должности

Президент определил три основные задачи для нового секретаря СНБО

18 июля 2025, 12:13
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский дал первые поручения Рустему Умерову после его назначения в Совет нацбезопасности и обороны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента и новоиспеченного секретаря СНБО.

Зеленский рассказал, какие задачи ставит перед Умеровым на новой должности

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

Умеров отметил, что сегодня, 18 июля, президент Украины подписал указ о его назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

После чего состоялась их встреча, во время которой они обсудили дальнейшую работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также определили персональные задачи Умерова в оборонной и переговорной сферах.

В общем Зеленский определил три основные задачи для нового секретаря СНБО. Первой из них является – продолжение работы с партнерами по договоренностям по оружию.

"Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров", — отметил украинский лидер.

Он также отметил, что Умерову нужно будет проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки.

"Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины", — пояснил Зеленский.

И на конец сообщил, что Умерову стоит активизировать переговорный трек. Как отметил глава Украины, сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле, однако нужно больше динамики в этом процессе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15175
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