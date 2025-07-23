Закон о НАБУ – это шаг, чтобы взять под контроль филиал ФСБ РФ: СМИ

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Кречмаровская Наталия
Работа НАБУ с самого начала вызвала немало нареканий и сопровождалась скандалами. А на сегодняшний день орган, вероятно, вообще превратился в филиал ФСБ РФ, однако его защитники молчат о такой угрозе.
НАБУ. Фото из открытых источников
Этот законопроект – это шаг к тому, чтобы наконец взять под контроль структуру, которая почему-то начала превращаться в филиал ФСБ, пишет издание "Українські новини", ссылаясь на мнение политолога Тараса Загороднего.
Издание отмечает, что выступившие против принятия закона, вероятно, забыли о контексте, в котором он рассматривался — сотрудничество представителей НАБУ с органами страны-агрессора, и этот контекст не комментируют.
К тому же, СМИ отмечает, что НАБУ продемонстрировало свою неэффективность и непрозрачность. В частности, издание напоминает дело бывшего министра экологии Николая Злочевского и его компании Burisma, который пошел на соглашение со следствием и приговор, по которому был засекречен.
За 10 лет деятельности, как пишет СМИ, был проведен один аудит НАБУ, который охватывал короткий период, и в котором даже международные эксперты не увидели влияния органа на борьбу с коррупцией.
Следует обратить внимание и на широкую трактовку независимости НАБУ.
По данным издания, эксперт одобрительно оценил принятие упомянутого законопроекта, ведь это нивелирует статус "особых органов" для НАБУ и САП, защитники которых кричат, что их не может обыскивать даже СБУ в рамках проведения контрразведывательной деятельности.
По поводу вероятной критики со стороны международных партнеров, издание отмечает, что можно их спросить, почему не было никакого должного аудита НАБУ и кто ответственен за формирование этих органов, где обнаружили агентов ФСБ РФ. Также вызвать на допросы занимавшихся этим международных экспертов, в том числе общественных активистов, пишет издание.
Портал "Комментарии" писал о комментариях Буданова и Вереса о задержании кротов ФСБ в НАБУ.