logo

BTC/USD

117997

ETH/USD

3609.21

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Закон о НАБУ – это шаг, чтобы взять под контроль филиал ФСБ РФ: СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Закон о НАБУ – это шаг, чтобы взять под контроль филиал ФСБ РФ: СМИ

Есть основания полагать, что НАБУ продемонстрировало свою неэффективность и непрозрачность

23 июля 2025, 16:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Работа НАБУ с самого начала вызвала немало нареканий и сопровождалась скандалами. А на сегодняшний день орган, вероятно, вообще превратился в филиал ФСБ РФ, однако его защитники молчат о такой угрозе.

Закон о НАБУ – это шаг, чтобы взять под контроль филиал ФСБ РФ: СМИ

НАБУ. Фото из открытых источников

Этот законопроект – это шаг к тому, чтобы наконец взять под контроль структуру, которая почему-то начала превращаться в филиал ФСБ, пишет издание "Українські новини", ссылаясь на мнение политолога Тараса Загороднего.

Издание отмечает, что выступившие против принятия закона, вероятно, забыли о контексте, в котором он рассматривался — сотрудничество представителей НАБУ с органами страны-агрессора, и этот контекст не комментируют.

К тому же, СМИ отмечает, что НАБУ продемонстрировало свою неэффективность и непрозрачность. В частности, издание напоминает дело бывшего министра экологии Николая Злочевского и его компании Burisma, который пошел на соглашение со следствием и приговор, по которому был засекречен.

"Где здесь прозрачность, где здесь борьба с коррупцией? Это неоднократные случаи, когда отпускали людей", — цитирует издание слова эксперта, отмечая, что все это на руку коррупционерам, которые понимают, что могут делать все, что им вздумается.

За 10 лет деятельности, как пишет СМИ, был проведен один аудит НАБУ, который охватывал короткий период, и в котором даже международные эксперты не увидели влияния органа на борьбу с коррупцией.

Следует обратить внимание и на широкую трактовку независимости НАБУ.

"Это американский термин (независимость – ред.). Но проблема в том, что независимый в американской интерпретации, это значит, что орган подчинен Конгрессу. И находится под контролем Конгресса. А у нас неизвестно, чем занимаются люди в НАБУ. И они уже вляпались и в скандалы по криптовалюте, и в зафиксированном состоянии детективов, и во многое другое. А сейчас оно все вылезло наружу”, – приводит слова эксперта СМИ.

По данным издания, эксперт одобрительно оценил принятие упомянутого законопроекта, ведь это нивелирует статус "особых органов" для НАБУ и САП, защитники которых кричат, что их не может обыскивать даже СБУ в рамках проведения контрразведывательной деятельности.

"Все станет более прозрачным. Теперь можно провести аудиты вообще, что там происходило, какая нагрузка следователей, мутные дела, которые они сопровождали, и многое другое", — говорится в сообщении.

По поводу вероятной критики со стороны международных партнеров, издание отмечает, что можно их спросить, почему не было никакого должного аудита НАБУ и кто ответственен за формирование этих органов, где обнаружили агентов ФСБ РФ. Также вызвать на допросы занимавшихся этим международных экспертов, в том числе общественных активистов, пишет издание.

"Что они будут говорить? Что мы не должны бороться с агентурой ФСБ? Пусть понимают, что Украина борется с Россией. У нас, во-первых, приоритет бороться с агентурой российской. Если они не могли это организовать, то какие к нам вопросы?", — цитирует эксперта СМИ.

Портал "Комментарии" писал о комментариях Буданова и Вереса о задержании кротов ФСБ в НАБУ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1095367-nabu-peretvorylas-na-filiyu-fsb-rosiyi-zagorodnij-vpevnenyj-shho-uhvalenyj-zakon-daye-mozhlyvist
Теги:

Новости

Все новости