Закон о НАБУ – это шаг, чтобы взять под контроль филиал ФСБ РФ: СМИ

Работа НАБУ с самого начала вызвала немало нареканий и сопровождалась скандалами. А на сегодняшний день орган, вероятно, вообще превратился в филиал ФСБ РФ, однако его защитники молчат о такой угрозе.

НАБУ. Фото из открытых источников

Этот законопроект – это шаг к тому, чтобы наконец взять под контроль структуру, которая почему-то начала превращаться в филиал ФСБ, пишет издание "Українські новини", ссылаясь на мнение политолога Тараса Загороднего.

Издание отмечает, что выступившие против принятия закона, вероятно, забыли о контексте, в котором он рассматривался — сотрудничество представителей НАБУ с органами страны-агрессора, и этот контекст не комментируют.

К тому же, СМИ отмечает, что НАБУ продемонстрировало свою неэффективность и непрозрачность. В частности, издание напоминает дело бывшего министра экологии Николая Злочевского и его компании Burisma, который пошел на соглашение со следствием и приговор, по которому был засекречен.

"Где здесь прозрачность, где здесь борьба с коррупцией? Это неоднократные случаи, когда отпускали людей", — цитирует издание слова эксперта, отмечая, что все это на руку коррупционерам, которые понимают, что могут делать все, что им вздумается.

За 10 лет деятельности, как пишет СМИ, был проведен один аудит НАБУ, который охватывал короткий период, и в котором даже международные эксперты не увидели влияния органа на борьбу с коррупцией.

Следует обратить внимание и на широкую трактовку независимости НАБУ.

"Это американский термин (независимость – ред.). Но проблема в том, что независимый в американской интерпретации, это значит, что орган подчинен Конгрессу. И находится под контролем Конгресса. А у нас неизвестно, чем занимаются люди в НАБУ. И они уже вляпались и в скандалы по криптовалюте, и в зафиксированном состоянии детективов, и во многое другое. А сейчас оно все вылезло наружу”, – приводит слова эксперта СМИ.

По данным издания, эксперт одобрительно оценил принятие упомянутого законопроекта, ведь это нивелирует статус "особых органов" для НАБУ и САП, защитники которых кричат, что их не может обыскивать даже СБУ в рамках проведения контрразведывательной деятельности.

"Все станет более прозрачным. Теперь можно провести аудиты вообще, что там происходило, какая нагрузка следователей, мутные дела, которые они сопровождали, и многое другое", — говорится в сообщении.

По поводу вероятной критики со стороны международных партнеров, издание отмечает, что можно их спросить, почему не было никакого должного аудита НАБУ и кто ответственен за формирование этих органов, где обнаружили агентов ФСБ РФ. Также вызвать на допросы занимавшихся этим международных экспертов, в том числе общественных активистов, пишет издание.

"Что они будут говорить? Что мы не должны бороться с агентурой ФСБ? Пусть понимают, что Украина борется с Россией. У нас, во-первых, приоритет бороться с агентурой российской. Если они не могли это организовать, то какие к нам вопросы?", — цитирует эксперта СМИ.

Портал "Комментарии" писал о комментариях Буданова и Вереса о задержании кротов ФСБ в НАБУ.