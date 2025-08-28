Вслед за Партией регионов ушла в историю: еще одна политсила решила самораспуститься

Политическая партия "Наш край", одним из лидеров которой был нардеп-беглец Андрей Деркач, который сбежал из страны и находится в розыске, на своем внеочередном съезде решила самораспуститься из-за нанесенного ей "критического репутационного ущерба". Об этом говорится в заявлении партии.

Партия Наш край. Фото: из открытых источников

"Партия "Наш край" отстояла свою честь и право на деятельность в судах всех инстанций, а Верховный Суд Украины признал проукраинскую позицию партии и поставил точку в попытках ее уничтожить. Вместе с тем, внеочередной 40-й съезд политической партии "Наш край" принял решение о самороспуске партии", – говорится в сообщении.

В партии акцентировали, что ей нанесен "критический репутационный ущерб" и подчеркнули, что с первых дней полномасштабного вторжения России "926 партийцев ушли на фронт добровольцами, а за 10 лет активной деятельности партии не было ни одного высказывания в пользу РФ".

При этом в партии высказали уверенность, что ответственность за предательство или коллаборационизм должна быть персональной. В любой политической силе могут встречаться люди, которые выбрали путь предательства, и они должны понести заслуженное наказание. Партия сразу исключила из своих рядов лиц, предавших интересы страны. Но их поступки не могут бросать тень на десятки тысяч честных людей – на 10 тысяч членов партии и почти 1700 депутатов местных советов, представлявших "Наш край", работающих для общин, воюющих и волонтеров, говорится в заявлении.

