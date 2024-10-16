Стало известно, какая партия готовится к выборам, а ее люди говорят, что они "от Залужного"

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Ткачик Олеся
Как отметил политолог Юрий Богданов, выборов весной точно не будет. Более того, по его словам, такие разговоры крайне вредны, ведь создают иллюзию того, что с врагом скоро договорятся, установят мир и затем проведут выборы. Впрочем, по его словам, есть политические силы, которые начали готовиться к выборам.
Выборы в Украине
При этом он добавил, что ни партия власти, ни "Европейская солидарность" к выборам не готовятся и не стартуют преждевременно, хотя атакуют друг друга медийно.
При этом он утверждает, что якобы Тимошенко и ее люди очень активно пытаются реанимировать "сеть" и развести людей на деньги.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, планирует проведение президентских выборов в 2025 году на фоне снижения уровня его поддержки. По данным издания The Economist, президент якобы рассматривает выборы как способ укрепить свою власть. Хотя издание не предоставляет конкретных источников, среди политиков, подтвердивших возможную подготовку к выборам, упоминается Юлия Тимошенко.
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