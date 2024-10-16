Стало известно, какая партия готовится к выборам, а ее люди говорят, что они "от Залужного"

Как отметил политолог Юрий Богданов, выборов весной точно не будет. Более того, по его словам, такие разговоры крайне вредны, ведь создают иллюзию того, что с врагом скоро договорятся, установят мир и затем проведут выборы. Впрочем, по его словам, есть политические силы, которые начали готовиться к выборам.

Выборы в Украине

"Нет, о Залужном все слухи – слухи. Хотя в регионах уже есть политические разводилы, которые представляются от Залужного. Но ни один с них не может подтвердить, что хотя бы знаком с экс-главкомом", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что ни партия власти, ни "Европейская солидарность" к выборам не готовятся и не стартуют преждевременно, хотя атакуют друг друга медийно.

"Но, тем не менее. В регионах активно бегают реальные эмиссары от Юлии Тимошенко, Авакова (но я не понимаю, зачем ему это сейчас), больших и успешных мэров. Пытаются вербовать людей (но без денежных обязательств), брать деньги за франшизы, тестируют политические концепции и это все", — говорит Богданов.

При этом он утверждает, что якобы Тимошенко и ее люди очень активно пытаются реанимировать "сеть" и развести людей на деньги.

"И да, это именно она бросила информацию в The Economist о скорых выборах. И, кстати, именно ее эмиссары часто говорят, что они представляют Залужного. Извините, я не могу здесь не проволать. Но дама, скорее всего, просто хочет есть", — отметил Богданов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, планирует проведение президентских выборов в 2025 году на фоне снижения уровня его поддержки. По данным издания The Economist, президент якобы рассматривает выборы как способ укрепить свою власть. Хотя издание не предоставляет конкретных источников, среди политиков, подтвердивших возможную подготовку к выборам, упоминается Юлия Тимошенко.



