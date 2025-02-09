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В Верховной Раде высказались о переговорах с Путиным и сказали, кого нужно к ним приобщить

Путин не готов к переговорам и не хочет идти на них

сегодня, 08:53
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает выдвигать ультиматумы и не настроен на добросовестные переговоры о прекращении войны против Украины, заявил в эфире Freedom глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

В Верховной Раде высказались о переговорах с Путиным и сказали, кого нужно к ним приобщить

Верховная Рада

Именно поэтому, по его мнению, ключевой задачей сейчас укрепление переговорных позиций Украины. Он считает, что перспективы переговоров зависят от усиления позиции Украины. Это, прежде всего, достаточная военная помощь современным оружием и усиление санкционного давления на государство-агрессора.

Народный депутат также упомянул заявление спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога, который отметил, что нынешний уровень санкционного влияния на РФ оценивается всего в три балла из десяти. По его мнению, это свидетельствует о том, что в США отдают себе отчет: потенциал санкционного давления на Россию остается значительным.

В то же время, по его словам, Кремль и Путин не демонстрируют никакой готовности к серьезному диалогу.

“Он продолжает говорить на языке ультиматумов и не настроен на серьезные добросовестные переговоры. Поэтому сейчас лично я не вижу определенную серьезную перспективу даже для начала переговоров. Исходя из той агрессивной позиции, которую занимает Россия", — подчеркнул Мережко.

Что касается потенциальных участников предстоящих переговоров, то политик подчеркнул, что ключевую роль должны играть те страны, которые могут реально давить на Кремль и заставить его сесть за стол переговоров.

“Мне кажется, что целесообразно привлечение к участию в переговорах тех государств, которые могут оказывать реальное давление на РФ и принудить ее к серьезному ведению переговоров. Надо исходить из этого основополагающего критерия. В первую очередь, это, конечно, Соединенные Штаты. Возможно, целесообразно говорить о Евросоюзе в целом. Великобритания, не являющаяся членом ЕС, но обладающая достаточно мощным военным, экономическим потенциалом, позволяющим оказывать давление на Россию”, — сказал Мережко.

По его словам, возможность участия других государств остается открытой, в частности в рамках Глобального саммита мира. При этом он добавил, что формат переговоров – вопрос второстепенный. Главное, чтобы страны-участники могли реально влиять на агрессора и вынудить его к диалогу, который принесет конкретный результат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , под давлением какой страны Путин может остановить войну хоть завтра.




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Источник: https://uatv.ua/uk/putin-ne-gotovyj-do-serjoznyh-peregovoriv-vin-dosi-govoryt-movoyu-ultymatumiv-merezhko/
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