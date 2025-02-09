В Верховной Раде высказались о переговорах с Путиным и сказали, кого нужно к ним приобщить

Кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает выдвигать ультиматумы и не настроен на добросовестные переговоры о прекращении войны против Украины, заявил в эфире Freedom глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

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Именно поэтому, по его мнению, ключевой задачей сейчас укрепление переговорных позиций Украины. Он считает, что перспективы переговоров зависят от усиления позиции Украины. Это, прежде всего, достаточная военная помощь современным оружием и усиление санкционного давления на государство-агрессора.

Народный депутат также упомянул заявление спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кита Келлога, который отметил, что нынешний уровень санкционного влияния на РФ оценивается всего в три балла из десяти. По его мнению, это свидетельствует о том, что в США отдают себе отчет: потенциал санкционного давления на Россию остается значительным.

В то же время, по его словам, Кремль и Путин не демонстрируют никакой готовности к серьезному диалогу.

“Он продолжает говорить на языке ультиматумов и не настроен на серьезные добросовестные переговоры. Поэтому сейчас лично я не вижу определенную серьезную перспективу даже для начала переговоров. Исходя из той агрессивной позиции, которую занимает Россия", — подчеркнул Мережко.

Что касается потенциальных участников предстоящих переговоров, то политик подчеркнул, что ключевую роль должны играть те страны, которые могут реально давить на Кремль и заставить его сесть за стол переговоров.

“Мне кажется, что целесообразно привлечение к участию в переговорах тех государств, которые могут оказывать реальное давление на РФ и принудить ее к серьезному ведению переговоров. Надо исходить из этого основополагающего критерия. В первую очередь, это, конечно, Соединенные Штаты. Возможно, целесообразно говорить о Евросоюзе в целом. Великобритания, не являющаяся членом ЕС, но обладающая достаточно мощным военным, экономическим потенциалом, позволяющим оказывать давление на Россию”, — сказал Мережко.

По его словам, возможность участия других государств остается открытой, в частности в рамках Глобального саммита мира. При этом он добавил, что формат переговоров – вопрос второстепенный. Главное, чтобы страны-участники могли реально влиять на агрессора и вынудить его к диалогу, который принесет конкретный результат.

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