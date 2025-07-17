Зеленский назвал имя нового посла Украины в США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Ольга Стефанишина станет новым послом Украины в США. Пока продолжаются необходимые процедуры Стефанишина будет выполнять роль спецпредставителя президента Украины в Соединенных Штатах.

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной на новую должность спецпредставителя в США.

"Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной Специальной уполномоченной Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на пост Посла Украины в Соединенных Штатах", — заявил Зеленский.

Президент поблагодарил Стефанишину за работу по европейской и евроатлантической интеграции Украины. По его словам, это была успешная работа, а Украина преодолела путь в ЕС больше, чем за предыдущие несколько десятилетий.

Также Зеленский отметил, что Стефанишина уже имеет опыт сотрудничества с США, в частности участвовала в переговорах по экономическому сотрудничеству и созданию Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Ольга Стефанишина заменит нынешнюю посолку Украины в США Оксану Маркарову. Маркарова была назначена украинским послом в Соединенных Штатах в феврале 2021 года.

Ольга Стефанишина с 4 июня 2020 года занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. С 5 сентября 2024 года Стефанишина была назначена на должность вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министра юстиции Украины, которую занимала до 16 июля 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по прогнозам новым послом в США должен был стать бывший министр обороны Рустем Умеров, однако в последний момент все изменилось.

Также "Комментарии" писали, что Верховная Рада избрала нового премьер-министра Украины.