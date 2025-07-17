Зеленский назвал имя нового посла Украины в США

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Ольга Стефанишина станет новым послом Украины в США. Пока продолжаются необходимые процедуры Стефанишина будет выполнять роль спецпредставителя президента Украины в Соединенных Штатах.
Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной на новую должность спецпредставителя в США.
Президент поблагодарил Стефанишину за работу по европейской и евроатлантической интеграции Украины. По его словам, это была успешная работа, а Украина преодолела путь в ЕС больше, чем за предыдущие несколько десятилетий.
Также Зеленский отметил, что Стефанишина уже имеет опыт сотрудничества с США, в частности участвовала в переговорах по экономическому сотрудничеству и созданию Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.
Ольга Стефанишина заменит нынешнюю посолку Украины в США Оксану Маркарову. Маркарова была назначена украинским послом в Соединенных Штатах в феврале 2021 года.
Ольга Стефанишина с 4 июня 2020 года занимала должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. С 5 сентября 2024 года Стефанишина была назначена на должность вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министра юстиции Украины, которую занимала до 16 июля 2025 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по прогнозам новым послом в США должен был стать бывший министр обороны Рустем Умеров, однако в последний момент все изменилось.
Также "Комментарии" писали, что Верховная Рада избрала нового премьер-министра Украины.