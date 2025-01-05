logo

BTC/USD

99154.26

ETH/USD

3642.93

LTC/USD

112.48

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Украина будет следить за коррупционерами из космоса: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина будет следить за коррупционерами из космоса: детали

АРМА заключила соглашение с Государственным космическим агентством Украины для применения космических технологий для борьбы с коррупцией.

5 января 2025, 11:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина внедряет новый подход к управлению арестованными активами, а именно наблюдение из космоса. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Государственное космическое агентство Украины (ГКА) подписали соглашение, предусматривающее использование спутниковых технологий в борьбе с коррупцией.

Украина будет следить за коррупционерами из космоса: детали

Украина из космоса. Фото из открытых источников

Согласно подписанному межведомственному соглашению, АРМА получает доступ к данным дистанционного зондирования Земли, что позволит мониторить состояние арестованных активов в реальном времени и анализировать их состояние в прошлом. Как отмечает глава АРМА Елена Дума, это обеспечит прозрачность управления имуществом и позволит выявлять нарушения в любом месте на планете.

"Я всегда говорю, что АРМА разыскивает преступные активы в любой точке мира. Это революционный шаг в работе АРМА. Благодаря сотрудничеству с ГКА мы сможем отследить состояние активов буквально из космоса – быстро, точно и в любой точке планеты. Это революционный шаг в борьбе с утаивание активов", – сказала Дума.

Исполняющий обязанности руководителя ГКА Владимир Михеев отметил, что украинские спутниковые технологии уже работают на укрепление государственных институций. По его словам, благодаря космическим данным, участники конкурсов управления активами смогут дистанционно осматривать объекты, что сделает процесс максимально прозрачным и открытым.

Михеев считает особенно актуальным использование спутниковых данных во время войны, когда важно быстро фиксировать состояние арестованных активов, их возможное повреждение или разрушение. Эта система должна обеспечивать непрерывный мониторинг, что позволит оперативно реагировать на изменения.

По словам координатора цифровых проектов АРМА Станислава Петрова, внедрение космических технологий является частью масштабной цифровой трансформации агентства.

"Использование спутниковых данных выводит деятельность АРМА на качественно новый уровень: от розыска активов до контроля за их сохранностью и управлением", — добавил Петров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недвижимость российского олигарха в Одессе на 1,5 миллиона долларов передали в АРМА.

Также "Комментарии" писали о главных скандалах 2024 года: коррупция вокруг мобилизации, захоронения военных, задержание Николая Тищенко и другие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://arma.gov.ua/news/typical/arma-vihodit-u-kosmos-novi-tehnologii-dlya-rozshuku-ta-upravlinnya-aktivami-pidpisano-ugodu-z-derjavnim-kosmichnim-agentstvom-ukraini
Теги:

Новости

Все новости