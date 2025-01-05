Украина будет следить за коррупционерами из космоса: детали

Украина внедряет новый подход к управлению арестованными активами, а именно наблюдение из космоса. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) и Государственное космическое агентство Украины (ГКА) подписали соглашение, предусматривающее использование спутниковых технологий в борьбе с коррупцией.

Украина из космоса. Фото из открытых источников

Согласно подписанному межведомственному соглашению, АРМА получает доступ к данным дистанционного зондирования Земли, что позволит мониторить состояние арестованных активов в реальном времени и анализировать их состояние в прошлом. Как отмечает глава АРМА Елена Дума, это обеспечит прозрачность управления имуществом и позволит выявлять нарушения в любом месте на планете.

"Я всегда говорю, что АРМА разыскивает преступные активы в любой точке мира. Это революционный шаг в работе АРМА. Благодаря сотрудничеству с ГКА мы сможем отследить состояние активов буквально из космоса – быстро, точно и в любой точке планеты. Это революционный шаг в борьбе с утаивание активов", – сказала Дума.

Исполняющий обязанности руководителя ГКА Владимир Михеев отметил, что украинские спутниковые технологии уже работают на укрепление государственных институций. По его словам, благодаря космическим данным, участники конкурсов управления активами смогут дистанционно осматривать объекты, что сделает процесс максимально прозрачным и открытым.

Михеев считает особенно актуальным использование спутниковых данных во время войны, когда важно быстро фиксировать состояние арестованных активов, их возможное повреждение или разрушение. Эта система должна обеспечивать непрерывный мониторинг, что позволит оперативно реагировать на изменения.

По словам координатора цифровых проектов АРМА Станислава Петрова, внедрение космических технологий является частью масштабной цифровой трансформации агентства.

"Использование спутниковых данных выводит деятельность АРМА на качественно новый уровень: от розыска активов до контроля за их сохранностью и управлением", — добавил Петров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что недвижимость российского олигарха в Одессе на 1,5 миллиона долларов передали в АРМА.

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