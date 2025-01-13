Трудный для восприятия показатель: в ВР сообщили, скольким нардепам 9 созыва сообщили о подозрениях

По меньшей мере, 50 народных депутатов Украины, что составляет 8,5% от состава Верховной Рады девятого созыва, получили подозрения. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко, представляя результаты исследования "Рада-9. Итоги".

Александр Корниенко. Фото: УНИАН

"Я считаю, что последствия отмены депутатской неприкосновенности будут ощутимы еще долго. Можно говорить, что 50 депутатов с подозрениями — это тяжело игнорировать показатель. Это 8,5% от состава парламента. В других областях общества такого уровня коррупции просто нет. Это важный вопрос, и общество должно сделать свои выводы. Это, безусловно, политический вопрос", — отметил Корниенко.

В то же время он подчеркнул, что отмена неприкосновенности стала одним из основных факторов, повлиявших на работу этого созыва парламента.

"Три основных фактора, определивших работу Верховной Рады девятого созыва: отмена неприкосновенности, преодоление кнопкодавства и прекращение практики переголосования вопросов", — сказал он.

По словам первого вице-спикера, по сравнению с предыдущим созывом значительно возросло количество повторных второстепений и отклоненных законопроектов.





"Если законопроект отклоняется, он больше не может быть внесен на этой сессии. Это стимулирует законодателей работать над качеством законопроектов", — добавил он.

Корниенко также отметил, что на работу законодательного органа Украины девятого созыва повлияли многочисленные вызовы, включая полномасштабное вторжение РФ.





"Мы пережили и "турборежим", и пандемию Covid-19, и поправочный спам. Были законопроекты, значительно затягивающие работу Верховной Рады по процедурным вопросам, но, несмотря на это, законы все же принимались", — подытожил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что депутаты в Киевском городском совете жалуются на дискриминацию столицы со стороны государства по вопросу формирования городского бюджета. Об этом рассказала заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета от фракции "Удар" Анна Старостенко в эфире КИЕВ24.