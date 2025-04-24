ТОП-5 украинских чиновников с половинками, которые богаче их самих

В Украине все чаще можно увидеть ситуации, когда именно жены чиновников являются основными кормилицами в семье. Портал "Комментарии" проанализировал декларации чиновников и составил рейтинг тех, у кого жены зарабатывают больше.

Жены украинских чиновников, которые зарабатывают больше мужей

№5 Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

Один из вице-премьеров Украины с сентября 2024 года, а до того замглавы Офиса президента Украины Алексей Кулеба, в плане доходов уступает жене Галине, правда не так уж сильно – на 747 тысяч гривен его зарплаты в 2024-м году, супруга заработала 1 млн 757 тыс. грн. Причем 93 тысячи из дохода жены вице-премьера, приходятся на продажу государству электроэнергии по "зеленому тарифу".

№4 Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль

За 2024-й год нынешний аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль заработал чуть более 1,5 млн грн., в том числе 955 тысяч работая главой Фонда госимущества, 391 тысячу уже как глава АПК с 5 сентября и 170 тысяч от продажи недвижимости.

А вот супруга министра Ксения как предприниматель получила доход в 3 млн 411 тыс. грн., которые ей принес собственный ФОП, зарегистрированный еще в мае 2018 года.

№3 Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Михаил Федоров также не является главным кормильцем в своей семье – при зарплате чиновника в 2024-м году в 1 млн 126 тыс. грн. его жена Анастасия заработала более чем в 4 раза больше, 4 млн. 838 тыс. грн. Эти доходы жене вице-премьера принес ее ФОП, через который она торгует в Интернете.

№2 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отнюдь не является самым богатым в собственном правительстве, более того, его супруга Екатерина заработала в 2024-м году порядка 8,5 млн грн., что в 7,3 раза больше чем глава Кабмина (1 млн. 160 тыс. грн.).

№1 Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины Руслан Магомедов

Руслан Магомедов при более чем хорошей заработной плате в 1,9 млн грн. за 2024-й год, чем не может похвастаться ни один министр в Украине, все равно более чем впятеро уступает по своим доходам гражданской жене Евгении Грищенко. Последняя только в виде зарплаты за 2024-й год получила 10 млн 532 тыс. грн., и еще 1 млн 41 тыс. грн. выручила от погашения облигаций внутреннего государственного займа.

Министр обороны Украины Рустем Умеров стоит немного особняком в списке членов правительства, так, с одной стороны его общий доход за 2024-й год в 4 млн 923 тыс. грн. выглядит почти в 3 раза больше дохода жены Лейлы в 1 млн 843 тыс. грн. Но в то же время при зарплате главы МО в 1 млн 623 тыс. его супруга зарабатывает больше, так как 3,3 млн грн. Рустем Энверович заработал на продаже неких ценных бумаг.

Такой тренд свидетельствует не только об изменении традиционных ролей в семьях украинских чиновников, но и об успеваемости женщин в бизнесе, юриспруденции, управлении и других сферах.