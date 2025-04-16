СМИ: Компания Мариковского получает миллионы из бюджета, а нардеп декларирует скромные доходы

Услуги по мониторингу медиапространства, победа в тендерах, несмотря на самые высокие цены, и биткоины, которых не было — что известно о деятельности компании Александра Мариковского и состоянии нардепа.

Александр Мариковский. Фото из открытых источников

Компания народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Мариковского предоставляет услуги по мониторингу медиа и каждый год получает из государственного бюджета немало средств. Издание OBOZ.UA сообщает, что компания "Медиатека", конечным бенефициаром которой является Мариковский, в 2024 году имела общий доход более чем в 10 млн грн, из которых 9,1 млн составили именно государственные закупки.

К примеру, по данным СМИ, в 2025 году с фирмой нардепа заключило договор ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" на сумму 12,2 млн грн. Среди заказанных услуг – мониторинг 10 телеканалов, 50 печатных СМИ и более 1000 онлайн-ресурсов. Для сравнения, как отмечает издание, в 2019 году за те же услуги госпредприятие платило — 720 тыс. грн. За отдельный еженедельный отчет по телемарафону компании заплатят еще 258 тыс. грн.

Также в 2025 году "Медиатека" выиграла тендер на сумму 240 тысяч. грн от Центра гуманитарного разминирования. По условиям компания будет готовить еженедельные отчеты об упоминаниях в СМИ.

Издание проанализировало тендеры и выяснило, что "Медиатека" нередко выигрывает тендеры, несмотря на высокую цену предложения. К примеру, в тендере "Укрэнерго" фирма "Семантрум" предлагала мониторинг за 478 тыс. грн, однако победила "Медиатека" с ценой 703,3 тыс. грн. грн. Во многих тендерах она была единственным участником, не предполагавшим конкуренцию.

Однако, учитывая декларацию, нардеп имеет небольшое состояние. В 2024 году он задекларировал среднюю зарплату в 62,2 тыс. грн в месяц (747312 грн в год), два кредита и сбережения менее 6 тыс. грн. грн. Его жена зарабатывает как ФЛП и получает социальные выплаты, а также помощь от иностранных граждан.

"Впрочем, в 2021 году Мариковский стал владельцем дома на 163 кв.м в закрытом городке Green Wood Club в Козине — одной из самых дорогих локаций под Киевом. На рынке аналогичная недвижимость стоит от 16,7 млн грн, но депутат задекларировал имущество за 4,5 млн грн", — пишет издание.

По данным СМИ, ранее в декларации были указаны 32 биткоина, которые нардеп якобы получил в 2019 году. Впоследствии НАБУ установило, что указанный криптогаманец не принадлежал Мариковскому, а все транзакции совершали иностранцы. Высший антикоррупционный суд в апреле 2024 года закрыл производство по истечении сроков давности. Сам политик признал ошибку и заявил в Facebook, что в 2020 году допустил "существенные неточности" в декларации.

Как пишет издание, возникает главный вопрос — целесообразно ли тратить более 12 млн грн государственных средств на проведение мониторинга, или, возможно, более дешевый вариант — через ИТ-продукты или внутренние коммуникационные службы государственных органов.

Напомним, что народные депутаты, как писал портал "Комментарии", предлагали отказаться от телемарафона.



