Почему у Зеленского решили реформировать ОП: что за этим может скрываться

В состав Офиса президента введут существенное количество военнослужащих с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветеранов боевых действий. Об этом в Телеграмме сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, речь о людях, прошедших фронт и знающих, что такое дисциплина, ответственность и братство, а главное – неравнодушие. Верна ли это идея? Что за ней может скрываться? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Это должна быть комплексная программа, а не "рейтинговая фишка" для Офиса президента

Политтехнолог Виктор Таран говорит, что в целом это правильная идея, что на государственную службу должны идти люди, служившие в Силах обороны Украины — будь то ВСУ, Нацгвардия, ГУР, СБУ и т.д.

Эксперт отмечает, особенно это касается всех должностей категории "А". А это десятки тысяч должностей по всей стране, на которые должны претендовать те, кто получил это право своей саблей и кровью.

"Но это должна быть комплексная программа, а не рейтинговая фишка для Офиса президента. И эта норма должна идти одновременно с правом действующему военному демобилизовать и перейти на государственную службу. Тогда это будет справедливо по отношению ко всем военным… Без такой нормы это очередной бессодержательный PR и попытка создать приближенную к офису касту военных. Этакая "преторианская гвардия" на минималках, когда одних военных будут противопоставлять другим, а это уже не имеет никакого отношения к справедливости", – прокомментировал Виктор Таран.

Чтобы сохраниться на олимпе, они готовы на все.

Телеведущий, журналист, блоггер Остап Дроздов говорит, что выглядит довольно странно – продвигать военных в Офис президента и хвастаться тем, что к "центральному офису мародерства" теперь будут причастны еще и герои войны. Кто хотел видеть военных во власти – нате. Есть запрос на это – пожалуйста, получите.

"Трудно даже придумать худшего способа дискредитировать воинство – как кооптировать его в преступную систему, чтобы она в дальнейшем имела замечательное прикрытие. Потому что с трудом верится, что ветераны в Офисе президента получат равноценный доступ к дерибану и телефонному праву – ради чего, собственно, существует этот орган. Хуже всего в этой затее – то, что найдется много высокодостойных ветеранов, которые свой боевой опыт, кровью нажитый, охотно принесут на подносе с зеленоватой каймой "выдающимся менеджерам", чтобы те могли надежной и высоконравственной броней закрыть свое узурпаторство, произвол и й зеленоцаризм", — отметил Дроздов.

По его словам, в порыве такого популизма не стоит останавливаться – и КПД деятельности Офиса президента начать измерять в мощностях, или в несгибаемости, или других виртуальных категориях, к которым теперь начнут принадлежать такие понятия, как "заслуга перед Лидером" или "служу украинскому авторитаризму".

"И снова – не компетентность, а "правильная биография". Не профессионализм – а выслужничество. Не качество отбора кадров, а клуб по принципу преданности вождю. Не профессионализм – а декорации для пиара. Не навыки государственного управления – а коварный хайп на отцепного. Чтобы сохраниться на олимпе, они готовы на все. Общий градус безнравственности общества это позволяет", – отметил Остап Дроздов.

Читайте на портале "Комментарии" — Зеленский сделал новое заявление о возможности ухода ВСУ с украинских территорий.



