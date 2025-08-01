Обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы: в Германии раскрыли детали

Правоохранители действительно проводили обыски у бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы по месту его жительства в Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Ростислав Шурма. Фото: из открытых источников

"Ростислав Шурма был заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей, баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг (Бавария)", – говорится в материале.

Spigel пишет, что следственное действия проходили 15 июля.

При этом, как уточнили журналисты "УП", именно в этот день Шурма, который не появлялся в Украине после выезда за границу в 2024 году, позвонил одному из высокопоставленных сотрудников Офиса президента и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон.

Журналисты Spigel обращают внимание, что баварские следователи обыскали имущество Шурмы в Штарнберге на основании запроса о правовой помощи от Национального антикоррупционного бюро Украины.

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