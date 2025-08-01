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Обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы: в Германии раскрыли детали

Немецкое издание Spiegel подтвердило обыски у Ростислава Шурмы

1 августа 2025, 12:14
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Кравцев Сергей

Правоохранители действительно проводили обыски у бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы по месту его жительства в Германии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы: в Германии раскрыли детали

Ростислав Шурма. Фото: из открытых источников

"Ростислав Шурма был заместителем главы администрации президента Владимира Зеленского. По просьбе украинских антикоррупционных следователей, баварские следователи провели обыск в его доме в городе Штарнберг (Бавария)", – говорится в материале. 

Spigel пишет, что следственное действия проходили 15 июля.

При этом, как уточнили журналисты "УП", именно в этот день Шурма, который не появлялся в Украине после выезда за границу в 2024 году, позвонил одному из высокопоставленных сотрудников Офиса президента и сообщил, что по его адресу проживания в пригороде Мюнхена детективы НАБУ совместно с немецкими правоохранителями провели обыски и изъяли его телефон.

Журналисты Spigel обращают внимание, что баварские следователи обыскали имущество Шурмы в Штарнберге на основании запроса о правовой помощи от Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Источник: https://www.spiegel.de/panorama/starnberg-razzia-bei-ex-selenskyj-vertrautem-rostyslaw-schurma-in-deutschland-a-b4079915-d844-4ff6-89f3-89e56c63f227
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