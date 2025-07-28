Скандал с пленками Миндича и история вокруг НАБУ и САП: уйдет ли Зеленский с должности

Владимир Зеленский фактически не выполнил ни одного своего обещания как президент. Он говорил, что, если не остановит войну, то уйдет со своей должности. Так же он говорил о борьбе с коррупцией, не победив которую он обещал якобы уйти со своего поста. Представим ситуацию, что президент решил выполнить то, что обещал и уйти со своей должности, сформировав правительство национального единства, когда переводится полномочия на спикера Верховной Рады, формируется новый состав Кабмина и в таком формате должны как-то работать. Какова вероятность, что у президента есть мужество и он уйдет с должности, учитывая пленки Миндича и историю вокруг НАБУ и САП? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский

Наши граждане заслуживают того, чтобы быть участниками диалога с властью

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда отметил, что он не считает на сегодняшний момент реалистичной ни отставку президента, ни даже сложения полномочий теми депутатами, которые сейчас каются, пишут, что они не разобрались и вообще они хотели, как лучше, а вышло как всегда. Черномырдина.

Дело в том, что у нас на сегодняшний момент существует офисно-президентская республика. И оно сформировалось не сегодня и не вчера. Она сформировалась в 2020 году. Этому предшествовала победа Владимира Зеленского в президентской кампании, его инаугурационная речь и призыв распустить Верховную Раду, досрочные парламентские выборы на которых сформировалось монобольшинство. Так вот на сегодняшний момент монобольшинства нет. Более того, девятая часть депутатского корпуса фактически дезертировалась. Сложила полномочия и так далее. Буквально единицы из бывших нардепов в армии, например Михаил Забродский (фракция "Европейская Солидарность" – ред.) или Святослав Юраш (фракция "Слуга народа" – ред.). Даже если депутаты напишут заявление о том, что они слагают свои полномочия, за это должно проголосовать большинство – 226. Я не уверен, что в условиях, когда ищут 226 голосов для того, чтобы откатать назад полномочия НАБУ и САП, мы получим 226 для того, чтобы обновить депутатский корпус. Поскольку мы исходим из логики, что слагать полномочия будут преимущественно "слуги народа", то возникает вопрос, а кто вместо них? И, судя по тому, что на Банковой не захотели даже депутатами укреплять правительство, а оставили так сказать тех, кто есть, так с этим есть серьезные проблемы", – отметил эксперт.

Потому Евгений Магда советует не жить в иллюзиях. При этом он объясняет, что не выступает за то, чтобы давать властям какой-то шанс, а просто за то, чтобы общество продемонстрировало свой потенциал, показало свою способность напоминать политикам, что в стране идет война, и что они должны действовать так, как они присягали, а все, кто занимает выборную должность в Украине, как и государственные служащие. И нужно, чтобы они об этом не забывали.

"Это не пафос. Это ясное понимание того, что в нынешней ситуации нет простых решений. Есть решения комплексные, компромиссные, есть комбинированные решения. Может даже политико-правовые. Но обычных решений нет. И тот, кто рассчитывает на простые решения для того, чтобы четко сменить власть, он, к сожалению, забывает, что мы живем в условиях военного положения, противостояния с Россией и что враг у нас в Кремле. А все остальные могут быть политическими оппонентами, соперниками, недоброжелателями, могут быть даже нечистоплотными политиками, но они также граждане Украины. Я хотел бы, чтобы каждый из нас не забывал о том, что провести выборы в нынешней ситуации технически невозможно, потому что военное положение, миллионы граждан за границей, сотни тысяч на фронте. Поэтому вопрос о том, что нужны компромиссы и непростые решения", – отметил Евгений Магда.

Подытоживая, он отметил, что не имеет никакой иллюзии по поводу готовности Владимира Зеленского идти на компромиссы. Потому что если бы он шел на компромиссы, то законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП хотя бы формально обсуждался во время встречи президента и глав парламентских фракций и групп, но президент почему-то не любит встречаться с парламентариями.

"Однако Зеленскому придется меняться, если он, конечно, хочет войти в историю, как способный меняться президент. Я не хочу рисовать для Украины апокалиптические сценарии. Я не хочу рисовать для Украины сценарий кризиса. Я хочу, чтобы наши политики помнили, о том, что в Украине была Революция Достоинства и наши граждане заслуживают очень много разных вещей, о которых наши политики забывают, заслуживают ответственности, открытости, заслуживают того, чтобы быть участниками диалога с властью, а не получать решения по принципу механического компоста", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Много вопросов к избирателям, которые повели на популистские заявления

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отметил, что касается предвыборных обещаний Владимира Зеленского, здесь больше вопросов к избирателям, которые продолжают голосовать за популистские заявления вроде победы над коррупцией.

"Что касается завершения войны к 2022 году, то единственный шанс на это – согласиться на все требования оккупантов, и даже это не гарантировало бы завершение войны: возможно, Кремль захотел бы еще и Запорожскую и Херсонскую области, чтобы иметь сухопутный коридор в Крым. Стоило ли соглашаться на такие условия, ради гипотетического мира?", — задается вопросом эксперт.

Денис Гороховский говорит, что с вообще об изменении курса по сравнению с тем, который был объявлен во время предвыборной кампании, стоило спрашивать Владимира Зеленского тогда, когда он начал продолжать политику предыдущей власти. Сейчас это уже не имеет смысла.

"Что касается формирования "правительства национального единства" – это бесперспективная идея, ведь ее главное условие – адекватность и честность всех участников процесса. Надеяться на это в сегодняшних условиях не приходится. Ведь все претенденты на должности – это представители действующих политических и финансовых групп, которые, в первую очередь, будут заниматься усилением собственного влияния на процессы в стране. То есть изменятся персоналии, но сущность останется прежней. Не говоря уже о том, что пока нет никаких предпосылок, намекающих на возможную отставку Владимира Зеленского ", — подытожил политолог .

Читайте на портале "Комментарии" — действительно ли власть берет на прицел борцов с коррупцией: о чем говорят протесты в Украине.



