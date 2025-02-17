Не Зеленский: названо имя главного соперника Залужного на выборах

Называть экс-главнокомандующего Валерия Залужного потенциальным лидером на президентских выборах в Украине преждевременно. Да, на стороне посла Украины в Великобритании сейчас, согласно опросам, симпатии многих украинцев. Но на выборах все будет зависеть от ряда не менее важных факторов. Об этом размышлял политолог Олег Саакян в интервью Radio NV, передает портал "Комментарии".

Залужный сейчас - как Зеленский в 2019-м: каждый видит в нем что-то свое, но никто не понимает, каков он в качестве реального лидера. Фото: главком ВСУ / Facebook

"Я бы не переоценивал фактор Залужного. Он действительно является лидером симпатий украинцев, но симпатии и узнаваемость не конвертируются прямо в политический рейтинг", — считает эксперт.

Политолог указал, что результат голосования (если Залужный все же пойдет в политику) будет очень серьезно зависеть от повестки дня, которая будет на момент выборов. Влияние окажет конфигурация — кто будет оппонентом, кто будет соревноваться на выборах, а также то, как будет проведена коммуникационная политтехнологическая кампания.

Нюанс, по мнению Саакяна, в том, что Залужный "будет соревноваться не с другими".

"В его случае задача значительно сложнее. Если он определится в том, что идет на выборы, если будет самостоятельно идти как лидер, ему придется соревноваться с самим собой, но тем мифологизированным, идеализированным Залужным, который есть в общественном сознании. Ему нужно будет все время соответствовать вымышленному, собранному и идеальному образу, а это нереально", — пояснил он.

Политолог предупреждает, что каждый шаг Залужного в реальной политике, каждое действие будет вызывать разочарование части аудитории. Это напоминает ситуацию с Зеленским образца 2019 года.

"Поэтому в его случае это будет кампания примерно как у Зеленского, в случае ее проведения, когда надо как можно меньше появляться перед камерами, как можно меньше говорить и как можно большую неопределенность сохранять вокруг себя, чтобы каждый наделял тебя теми свойствами, которыми хочет", — указал эксперт.

Соперники, наоборот, будут раскручивать экс-главкома на конкретные действия и конкретные высказывания, чтобы от образа "идеального кандидата" осталось как можно меньше.

"Любое проявление (реального Залужного) будет откалывать от него целые части электората, которые поддерживали не реального Залужного, а думали, что он вот такой какой-то, каким им хотелось бы его видеть", — полагает Саакян.

Как писали "Комментарии", Саакян с некоторым скепсисом относится к популярной идее, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный якобы "интереснее" для Вашингтона, чем президент Владимир Зеленский (Зеленский может не проиграть, да и Залужный может оказаться не таким "удобным", как кажется, а есть и другие риски). Политолог считает очевидным, что именно провоцирование избирательного процесса в Украине является элементом давления и ослабления нынешней власти в переговорных позициях в отношении Штатов. В том числе потому, что кампания превратится в репутационную войну "всех против всех" с главным вопросом — "кто виноват в 24 февраля 2022 года".

"Поэтому я бы сказал, что здесь не цель — провести выборы и привести кого-то более сговорчивого. Потому что не факт, что удастся. А цель — с помощью этого процесса ослабить действующую власть, де-факто угрожая возможностью таких выборов как элемента давления со стороны администрации Трампа", — говорит Саакян.

Как писали "Комментарии", Залужный считается главным конкурентом Зеленского на предстоящих выборах, если пойдет в политику. По опросам, он разгромно побеждает действующего президента во втором туре.

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