У Залужного все меньше времени: что ждут украинцы от экс-главкома

Рейтинг уже бывшего главкома Валерия Залужного начал расти, когда он занимал должность в ВСУ. Распространялась информация, что он может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на ближайших выборах. И хотя Залужный о своих политических амбициях не заявлял, его добавляют к опросам.

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Политтехнолог Олег Постернак в эфире "Киев24" объяснил ситуацию с Залужным. По словам эксперта, Залужный дает интервью, делает вирусные заявления, например, в декабре месяце говорил об уже продолжающейся Третьей мировой войне, выступает на форумах, как дипломатических, так и международных. Он, собственно, издает книгу "Моя война", которая, по словам эксперта, довольно популярна в средах интеллектуалов.

“Включение, собственно, в социологические опросы, слухи политические, переговоры в разных лагерях. Многие лидеры старых политиков присылают к Залужному своих эмиссаров, которые предлагают разные конструкции, варианты, политические общие дела”, — уточнил Постернак.

По его словам, это все признак того, что Валерия Федоровича, даже если он в душе еще не принял это решение, с каждым месяцем все меньше шансов отказаться от того, что ему предсказывают.

"И даже граждан, уже ожидающих с его фигурой определенных положительных изменений в украинской политике", — отметил эксперт.

Украинцы, по словам Постернака, видят в Залужном черты атамана Ивана Сирко, и именно это нравится избирателям. Эксперт убежден, что он очень хорошо попадает в архетип атамана, который не повиновался ни гетманам, ни России, ни Польше и был победителем.

Напомним, что Безуглая, как писал портал "Комментарии", набросилась на Залужного.



