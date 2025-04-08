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НБУ оштрафовал Международный инвестиционный банк Порошенко на 20,5 млн. гривен

Банк Порошенко, по информации НБУ, нарушил законодательство по отмыванию доходов

сегодня, 11:39
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Ткачик Олеся

Национальный банк Украины оштрафовал АО "Международный инвестиционный банк", владельцем которого является народный депутат Петр Порошенко, на 20,5 миллиона гривен за нарушение законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении НБУ.

НБУ оштрафовал Международный инвестиционный банк Порошенко на 20,5 млн. гривен

Петр Порошенко

В частности, отмечается, что в марте 2025 года НБУ применил меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства по отношению к "Международному инвестиционному банку" (МИБ), который принадлежит народному депутату Петру Порошенко.

Согласно решению регулятора, банк Порошенко должен уплатить штраф в размере 20,5 млн гривен за многочисленные нарушения закона. Речь идет, в частности, о несоблюдении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, предоставлению недостоверной информации, а также неиспользованию риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.

В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы при проверке соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее эксперты назвали махинациями работу Банка с денежными средствами Фонда Порошенко для покупки украинских ОВГЗ. В частности, политолог Петр Олещук, подчеркивал, что миллионы пожертвований граждан для ВСУ через банк Порошенко перекочевали из его фондов в государственные облигации и затем возвращались с процентами, и эти проценты оплачивало государство. При этом известно, что против Порошенко были введены санкции.




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Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-berezni-2025-roku-zastosuvav-do-shesti-bankiv-ta-troh-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva
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