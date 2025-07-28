После попытки взять под контроль антикоррупционные органы президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с кризисом доверия. Теперь он должен продемонстрировать, что еще способен быть лидером демократической Украины, а не просто символом сопротивления. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Владимир Зеленский

В публикации напоминают, что Зеленский, бывший актер, который превратился в символ сопротивления в стиле Черчилля, недавно отказался от планов контролировать ключевые антикоррупционные органы государства. Хотя этот шаг позволил избежать политической катастрофы, его последствия обнажили глубокий кризис в украинской политике.

"Ошибка Зеленского по борьбе с коррупцией разрушила его героический имидж, построенный после 2022 года", — отмечает политический обозреватель Марк Чемпион.

Отмечается, что скандальное решение президента вызвало не только волну протестов по всей стране, но и поставило под сомнение искренность его намерений.

Перед полномасштабной войной Зеленский имел рейтинг около 25%. Его стремительный рост популярности произошел благодаря твердой реакции на российское вторжение, харизматичному образу в хаки-футболке и легендарной фразе: "Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация".

Однако романтический ореол не мог длиться вечно. Попытка вмешаться в работу НАБУ, САП и ВАКС – учреждений, созданных после Революции Достоинства – воспринимается как тревожный сигнал. Особенно в контексте обвинений в коррупции, приближающихся к близким друзьям Зеленского, в частности Алексею Чернышеву и соучредителю "Квартала 95" Тимуру Миндичу.

Обозреватель подчеркивает, что сейчас пришло время Зеленскому не просто говорить о реформах, а показать настоящую европейскую демократию в действии.

"Украинцам нужно видеть, что Зеленский и его команда разделяют их демократические стремления... И в то время, когда Киев просит иностранных союзников оплатить не только увеличение вооружения, но и помощь в повышении зарплат его военным, они также должны это увидеть. Несомненного мужества и умений Зеленского творить историю уже недостаточно", — подытожил автор.

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