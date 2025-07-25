Вернут ли НАБУ и САП независимость: почему только сейчас Зеленский вышел с такой инициативой

После серии протестов в Украине и оговорок от международных партнеров по ограничению независимости НАБУ и САП президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект. Его цель – восстановить автономность антикоррупционных структур. В то же время нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада скоро соберется для срочного рассмотрения этого законопроекта. Голосование, по его словам, может состояться уже в начале следующей недели. Вернет ли новый закон независимость НАБУ и САП? Почему через два дня после снятия независимости с НАБУ и САП Зеленский решил выйти с новой инициативой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

НАБУ и САП. Фото: из открытых источников

Все будет зависеть от содержания нового закона и голосования в Раде

Заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский отметил, что с 2004 года Оранжевой революции украинское общество осознало и отказалось от базового основополагающего принципа, который заложен в Конституции относительно внеблокового статуса. Мы поняли, что гораздо ближе культурно и ментально к западной цивилизации и начали проявлять свое коллективное, общественное, национальное стремление к евроинтеграции.

"Одним из препятствий, уже более 20 лет, по поводу продвижения в сторону объединенной Европы, остается коррупция. Осознанием этого, как со стороны украинского общества, так и со стороны европейского сообщества, которое должно было реагировать на этот запрос, стал поиск инструментов для борьбы с этой коррупцией. В ответ на запрос общества новая власть каждый раз инициировала процесс борьбы. В результате появилось два независимых института. Речь о НАБУ и САП", – отметил эксперт.

Он продолжает, закон №12414, который был проголосован, нивелирует все эти достижения и существенно отдаляет нас от полноценного членства в Евросоюзе. В связи с чем нельзя исключать, что при поддержке определенных оппозиционных прозападных политиков, но на основе не меняющихся последних 20 лет общественных настроений, ставших мотивом для революций и политических изменений украинцы таки выступили против модели, которая есть в России, когда всем управляет царь.

"И потому стремление власти, за счет полностью контролируемого парламента, получить еще большую полноту власти, привело к быстрому протесту общества. Соответственно, это повлекло за собой бурный выпад в сторону власти. Это также привело к осторожному осуждению со стороны западных партнеров, поскольку это может быть использовано российской стороной, как внутриполитические проблемы Украины. Поэтому западные партнеры обратились с осторожными, но как никогда четкими замечаниями, что такие вещи недопустимы. В этой связи Зеленский, умеющий чувствовать настроения общества, уже через два дня вышел с инициативой о создании нового законопроекта", – говорит Владислав Дзивидзинский.

Эксперт отмечает, если вопрос состоит в том, вернет ли новый закон независимость НАБУ и САП, то это зависит от реального содержания этого законопроекта, который Зеленский подал в Верховную Раду. Новый документ должен отменить или изменить противоречивое положение предыдущих решений, ограничивающих автономию антикоррупционных органов, а также гарантировать независимость в кадровых, процессуальных, оперативных решениях НАБУ и САП и быть выполнен в соответствии со стандартами ЕС и рекомендациями, например Венецианской комиссии.

При этом эксперт уточняет, что окончательная оценка может быть дана только после обнародования полного текста законопроекта и после того, какие изменения в рамках его голосования будут приняты.

"Почему так долго Зеленский решался с такой инициативой, то вероятно потому, что написать качественный законопроект за столь короткое время очень сложно. Если же вопрос стоит, почему так быстро появилась данная инициатива, то, учитывая, как быстро разворачиваются политические события, отсутствие дальнейшей реакции могло привести к существенному внутриполитическому кризису власти. И причинами столь быстрого представления могут быть, как внутриполитические, так и внешнеполитические факторы. Главная причина – это протесты гражданского общества, журналистов, активистов, самих антикоррупционных органов, заставивших Офис президента реагировать во избежание политической дестабилизации. Второе – это давление международных партнеров, в том числе объединенной Европы, США, даже частных доноров, выразивших свою обеспокоенность. Без существования независимых НАБУ и САП Украина рискует потерять финансовую поддержку, например, макрофинансовую помощь от ЕС, рискует потерять безусловную перспективу вступления в ЕС. Возможна даже потеря частично военной или гуманитарной помощи. Третье – это может быть политический маневр и до конца игру, которую сейчас может проводить ОП, генерируя такие идеи, а затем преподнося альтернативные законы, мы до конца не знаем", – отметил Владислав Дивиденский.

Он предполагает, что голосование по ограничению антикоррупционных органов могло быть своеобразным тестированием в обществе и изучением реакции партнеров. Или просто попыткой усилить свой контроль над данными структурами.

"И последняя самая простая причина быстрого представления нового законопроекта президентом – это попытка сохранить имидж, как руководителя, опирающегося на свободу народа, реформатор, пытаясь сохранить свой имидж на международной арене и пытаясь избежать серьезных последствий. Поэтому, как вывод, новый законопроект, по всей вероятности, – вынужденный шаг власти, в частности президента в ответ на общественное и международное давление, а не какая-то проактивная позиция и попытки балансировать с парламентом, ведь мы понимаем, что Совет полностью подконтролен Офису президента", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Владислав Дзивидзинский отметил, что сейчас трудно сказать, вернет ли президент реально независимость НАБУ и САП, потому что все это зависит от содержания закона и хода голосования в Верховной Раде.

Действительно, независимыми должны быть все правоохранительные органы

Нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий говорит, что реформа НАБУ от президента Зеленского продлилась всего 2 дня. За эти два дня правящая вертикаль поняла, что не выдерживает борьбы с гражданским обществом и давления от наших международных партнеров. И решила восстановить институционную независимость НАБУ, которую с такой спешкой провела голосами 263 депутата.

"Кстати, этих 263-х власть тоже, можно сказать, что изменила. Ведь их сбрасывают как балласт, не оставляя для них даже теоретическую возможность оправдаться перед обществом, самостоятельно предоставив аналогичный законопроект. Так и выходит, что "коррупционную реформу" провели депутаты, а все исправил и восстановил справедливость президент", – отметил политик.

Относительно поданного законопроекта Николай Княжицкий отметил, что анонсированная "надежная защита системы правопорядка от любого российского влияния или вмешательства" в законопроекте оказалась абсолютно пустой.

Да, проект устанавливает, что отдельные (не все) работники НАБУ, САП, ДБР, СБУ, БЭБ и генпрокуратуры каждые два года должны проходить полиграф. Но что же делать с результатами этого полиграфа? Вообще непонятно. Уволить детектива или другого работника НАБУ по результатам полиграфа невозможно. Для этого нужно вносить изменения в Закон о НАБУ. Если таких изменений нет, то все, что можно сделать с результатами полиграфа, это положить в шкаф, чтобы просто лежали. Никаких правовых последствий вторая реформа НАБУ от президента Зеленского не предусматривает. Также законопроект ничего не предусматривает для усиления независимости других правоохранительных органов. Здесь даже обычной формальной логики достаточно: если НАБУ независимо, то получается, что другие зависимы?", – отметил нардеп.

Он добавляет, на самом деле, ситуация с двумя изменениями независимого статуса НАБУ через неделю должна стать основанием для широкой реформы правоохранительных органов. Ведь ни для кого не секрет, что ни один орган правопорядка не имеет какого-либо авторитета перед обществом. За исключением наверняка СБУ, поскольку это воюющая спецслужба. "Тыловые правоохранители" слишком часто попадают в скандалы, чтобы оставить их деятельность без реакции. Правоохранительные органы не должны привлекаться для политического преследования оппозиции или для закрывания людей в СИЗО, без приговора и на годы. Потому что их вину следователи доказать не способны.

"Поэтому, конечно, должны поддерживать шаги президента на восстановление независимости НАБУ. Но должны осознавать, что этого совсем недостаточно и действительно независимыми должны быть все правоохранительные органы", – констатировал Николай Княжицкий.

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