На Западе рассказали, что ждет Зеленского, если он согласится с требованиями Путина

Если президент Украины Владимир Зеленский имеет склонность видеть стакан наполовину полным, то, несмотря на все, он, вероятно, найдет определенное облегчение в том, что новое соглашение, подписанное его вице-премьером в Вашингтоне, значительно выгоднее того, который ему предлагали два месяца назад в Белом доме. Об этом в колонке для Daily Mail написал директор Института кризисных исследований в Оксфорде Марк Алмонд.

Владимир Зеленский

Он напомнил, что ранее президент Дональд Трамп настаивал на передаче США 500 миллиардов долларов в украинских "редкоземельных" и других полезных ископаемых в качестве компенсации за оказанную военную помощь. Однако итоговый вариант соглашения выглядит менее обременительным: Украина сохраняет право собственности на свои недра, а новые проекты в сфере добычи недр будут реализовываться на основах партнерства — 50 на 50 с американской стороной.

Впрочем, говорит Алмонд, даже такое соглашение пока не имеет реальных перспектив запуска, ведь никаких гарантий безопасности оно не предусматривает. Дональд Трамп уверяет, что присутствие американских подрядчиков на территории Украины станет сдерживающим фактором для России. Но украинцы с горечью отмечают, что когда три года назад в стране работала Coca-Cola, это не помешало Москве начать полномасштабное вторжение.

Фактическая угроза осталась: вряд ли кто-то приступит к устанавливанию нефтяной платформы в Черном море, если существует риск, что в любой момент над ней появится дрон с бомбой, подчеркнул эксперт.

По мнению Алмонда, ключевой вопрос сейчас состоит в том, сможет ли Трамп убедить Владимира Путина сесть за стол переговоров и пойти на уступки. Однако риторика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова остается неизменно жесткой: Москва требует признания аннексии Крыма и оккупированных частей Востока Украины, запрета на вступление Киева в НАТО, а также под прикрытием так называемой "денацификации" — подавления любой критики России. Дополнительно, Кремль хочет ограничить возможности ВСУ получать или производить современное вооружение.

"Политически такой сценарий почти нереалистичен: в случае вынесения подобных условий на голосование в парламенте Зеленский столкнулся бы с решительным сопротивлением как среди депутатов, так и в обществе. Особенно жестко на это отреагировали бы националистические движения и часть военных. Неудача в таком голосовании только усилила бы позиции России", – подчеркнул эксперт.

В итоге ситуация зависит от того, как сложатся личные отношения между Трампом и Путиным. Будет ли американский президент оказывать давление на Кремль или, наоборот, попытается заставить Зеленского принять унизительное перемирие.

Пока, говорит Алмонд, позиция Трампа по отношению к Путину выглядит непоследовательной: однажды он называет его "другом", а на следующий — возмущается ракетными ударами по мирным городам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп выставил Путину условия по миру.



