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На третий год войны Порошенко обогатился на рекордные 4,6 млрд грн

Заработки Порошенко превышают его довоенный доход в 30 раз

сегодня, 12:48
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Ткачик Олеся

Народный депутат Петр Порошенко обогатился более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год, говорится в ежегодной декларации лидера "Евросолидарности", обнародованной в реестре НАПК.

На третий год войны Порошенко обогатился на рекордные 4,6 млрд грн

Петр Порошенко

В частности, в 2024 году совокупный доход, задекларированный Петром Порошенко, составил 4 миллиарда 620 млн гривен. Эта цифра – более чем в 3 раза больше аналогичного показателя 2023 и 2022 годов, когда доходы Порошенко составляли 1,44 млрд и 1,43 млрд гривен соответственно. По сравнению с довоенным 2021 годом, когда нардеп заработал всего 162 млн грн, заработки Порошенко за 2024 год выросли в 30 раз.

Основную часть доходов Порошенко, как и в предыдущие годы, составили дивиденды, доходы от ценных бумаг и корпоративных прав, а также финансовые поступления от компаний, связанных с бизнес-структурами политика.

Кроме того, декларация указывает, что заметно выросли и объемы средств, выведенных Порошенко за границу через приобретения иностранных ценных бумаг. Если в 2023 году речь шла о 669 миллионах гривен, то в 2024 году — Порошенко вывел из Украины уже почти вдвое больше – 1,21 миллиарда гривен. В отчетах отмечено, что значительная часть этих инвестиций осуществлена через швейцарские финансовые структуры.

Таким образом, за три года полномасштабной войны Порошенко задекларировал суммарно более 7,5 миллиарда гривен дохода, большинство из которых получено в 2024 году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Петр Порошенко был разоблачен на финансовых сделках с государственными ценными бумагами (ОВГЗ), которые он покупал через свой банк за донаты украинцев. Основным инструментом заработка оказались благотворительные фонды нардепа, которые собирают деньги на ВСУ, но направляют их на заработок для лидера "Евросолидарности".

Кроме того, сообщалось, что Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 млрд 48 млн грн и еще 986 млн грн подарил.

Кстати, во время полномасштабной войны Порошенко поднялся в рейтинге самых богатых украинцев с 12 на 3 место. Его семья задекларировала почти миллиард долларов в разных активах. Эксперты отмечают, что годовая прибыль Порошенко превысила совокупные доходы всех 705 депутатов Европейского парламента.

А еще против Порошенко ввели санкции.




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Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/82e5aea2-2935-4902-bf2b-765e7c9db079
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