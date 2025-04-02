На какие условия США следует согласиться Украине по соглашению о полезных ископаемых

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Между Украиной и США продолжаются переговоры по соглашению о полезных ископаемых. В марте администрация Трампа направила новый вариант договора, который в Верховной Раде назвали "ужасом". Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара объяснил, на какие условия США могла бы пойти Украина по соглашению о полезных ископаемых.
Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников
Александр Хара в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что нынешний вариант соглашения о полезных ископаемых, который предложили США, "выглядит как грабеж 21 века".
По его словам, Украина предложила США соглашение, ожидая получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Хара отмечает, что в таком случае Киев мог бы пойти на уступки, однако Трамп не предлагает гарантии безопасности для Украины.
Народный депутат Ярослав Железняк назвал некоторые условия соглашения, предложенного США. Они относятся ко всем полезным ископаемым по всей территории Украины, а правление будет состоять из 5 человек, где большинство будет за США с полным правом вето. Также деньги будут выводиться за границу, а Украина будет доплачивать, если какие-то средства не пришли. Кроме того, вклад США в фонд, это предоставленная помощь за 2022-2024 годы и без гарантий безопасности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о соглашении о полезных ископаемых.
Также "Комментарии" писали, что в Украине раскрыли, каким должно быть соглашение с США о полезных ископаемых.
Новости