На какие условия США следует согласиться Украине по соглашению о полезных ископаемых

Между Украиной и США продолжаются переговоры по соглашению о полезных ископаемых. В марте администрация Трампа направила новый вариант договора, который в Верховной Раде назвали "ужасом". Директор Центра оборонных стратегий Александр Хара объяснил, на какие условия США могла бы пойти Украина по соглашению о полезных ископаемых.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Александр Хара в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что нынешний вариант соглашения о полезных ископаемых, который предложили США, "выглядит как грабеж 21 века".

"При чем неизвестно, зачем нам такое нужно, и почему мы должны на это соглашаться. Хотя понятно, что в Украине нужны прямые наземные инвестиции, нам нужны технологии, нам нужны эксперты", — говорит директор Центра оборонных стратегий.

По его словам, Украина предложила США соглашение, ожидая получить гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Хара отмечает, что в таком случае Киев мог бы пойти на уступки, однако Трамп не предлагает гарантии безопасности для Украины.

"Понятно, что главная идея, почему мы вышли с такой инициативой, была в том, чтобы дать преференции американцам, а вместо этого получить гарантии безопасности. Таких гарантий безопасности администрация Трампа не хочет нам полностью давать… если бы были не очень выгодные условия этого соглашения в экономическом смысле, но Украину взяли бы в НАТО, наверное, можно было бы соглашатся", — считает Хара.

Народный депутат Ярослав Железняк назвал некоторые условия соглашения, предложенного США. Они относятся ко всем полезным ископаемым по всей территории Украины, а правление будет состоять из 5 человек, где большинство будет за США с полным правом вето. Также деньги будут выводиться за границу, а Украина будет доплачивать, если какие-то средства не пришли. Кроме того, вклад США в фонд, это предоставленная помощь за 2022-2024 годы и без гарантий безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал о соглашении о полезных ископаемых.

Также "Комментарии" писали, что в Украине раскрыли, каким должно быть соглашение с США о полезных ископаемых.